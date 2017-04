Highfield enthüllt Jubiläumsheadliner und bestätigt finale Bandwelle

Das Highfield Festivalfeiert in diesem Jahr einen wichtigen Geburtstag. 20 Jahre gibt es das Festival jetzt schon. Um diesen Meilenstein gebührend musikalisch zu begießen haben sich die Macher einige hochkarätige Gäste eingeladen.

Als Jubiläumsheadliner für die diesjährige Ausgabe des Open Airs am Störmthaler See gaben die Veranstalter die Toten Hosen bekannt. Außerdem wurden die letzten Lücken im Line-up mit weiteren musikalischen Highlights gefüllt.

So geben die Alternative-Newcomer Van Holzen ihr Debüt auf dem Highfield. Im Gepäck haben die Schwaben die düster-druckvollen Songs ihres Erfolgsalbums "Anomalie". Mit einem Sound irgendwo zwischen Royal Blood, Heisskalt und Queens Of The Stone Age wird die Band das Festivalpublikum anheizen.

Außerdem neu auf der Gästeliste des Festivalgeburtstags stehen die Postpunks Love A sowie die Ska-Punker Less Than Jake. Bierseeliges Mitsingen garantiert außerdem die Berliner Postpunk-Band Milliarden mit Songs wie "Freiheit is ne Hure" und "Kokain und Himbeereis".

Zuletzt bestätigt wurden unter anderem Biffy Clyro und Kraftklub. Alle Infos zum vollständigen Line-up finden sich auf der offiziellen Seite des Festivals.

Live: Highfield Festival

18.-20.08. Großpösna - Störmthaler See