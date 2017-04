PJ Harvey enthüllt neue Songs "A Dog Called Money" und "I'll Be Waiting"

PJ Harvey streamt zwei neue Songs. "A Dog Called Money" und "I'll Be Waiting" sind bereits digital erhältlich, sollen aber auch noch auf Vinyl erscheinen.

Während "A Dog Called Money" an den kulturkritischen Weltmusik-Spirit von PJ Harveys aktuellem Album "The Hope Six Demolition Project" - das 2016 zu den besten Alben des Jahres gehörte - mit Marschtrommeln, meditativen Orgeln und Kopfstimme anknüpft, ist "I'll Be Waiting" eine schlichte Akustikgitarrennummer, deren kratzige Akkorde von der Stimme der Alternative-Diva dominiert werden. Beide Songs könnt ihr unten im Stream hören.

Die Songs, von denen einer bereits gestern bei Radio BBC 6 Premiere feierte (ab circa 1:51:00) sollen auch noch physisch als Doppel-A-Seiten-Vinylsingle erscheinen. Diese werden bei den kommenden Konzerten der Britin erhältlich sein. Harvey hatte die Stücke mit Produzent Flood und Langzeit-Kooperationspartner John Parish erarbeitet.

Derzeit ist PJ Harvey in den USA auf Tour, ab August spielt sie dann wieder in Europa live. In Deutschland ist bisher allerdings nur ein Auftritt beim A Summer's Tale Festival bestätigt.

Im Zuge der US-Tour war die Musikerin auch im US-Fernsehen aufgetreten.

Single-Stream: PJ Harvey - "A Dog Called Money"/"I'll Be Waiting"

Live: PJ Harvey

03.-05.08. Luhmühlen - A Summer's Tale