VISIONS Premiere: Lester zeigen Video zu "Zoofachgeschäft, Müllerstr. 17"

Lester aus München spielen einen eingängigen und melodischen Mix aus Punk, Posthardcore und Pop. Bei uns zeigt die Band heute ein Performance-Video zu ihrem wütenden Song "Zoofachgeschäft, Müllerstr. 17". Der Clip fungiert als Vorbote auf das kommende Debütalbum "Die Lüge vom großen Plan".

Ein bisschen klingen Lester so, als wäre Kmpfsprt-Sänger Richard Meyer zu "Pocketrock"- und "Amplify The Good Times"-Zeiten bei den Donots eingestiegen. Die Stimme von Sänger und Gitarrist Andy klingt zwar nicht so rauchig-rotzig wie die von Meyer, aber mindestens genauso aufmüpfig und trotzig.

"Zoofachgeschäft, Müllerstr. 17" ist die erste Single aus Lesters kommendem Debütalbum "Die Lüge vom großen Plan", das am 26. Mai bei Bakraufarfita erscheint. Der Song erinnert mit seinen melodischen Punkrock-Gitarren und eingängigen Power-Pop-Melodien stark an die jungen Ibbenbürener, spielt zusätzlich aber auch mit Posthardcore-Elementen. Bei uns präsentieren Lester ein energisches Performance-Video zum Song, digital ist der Track auch schon mit der B-Seite "Angezählt" erhältlich. Den Song hört ihr weiter unten im Stream.

Video: Lester - "Zoofachgeschäft, Müllerstr. 17"

Stream: Lester - "Zoofachgeschäft, Müllerstr. 17" und "Angezählt"