Stone Sour kündigen neues Album "Hydrograd" an, zeigen Video zu "Fabuless"

Stone Sour werden Ende Juni ihr neues Album "Hydrograd" veröffentlichen. Die erste Single "Fabuless" schleudert die Band im Video einer Masse von Airdancern entgegen - und verlässt sich dabei einmal mehr auf uramerikanisches Pathos zwischen Hardrock und Metal. Mit "Song #3" ist zusätzlich aber auch ein nachdenklicherer neuer Song online.

Bevor jemand fragt: Airdancer sind jene ulkigen Figuren aus Plastikschläuchen, durch die von unten Luft geblasen wird, sodass Körper und Arme hin und her wackeln und etwa vor Autohandlungen für Aufmerksamkeit sorgen. Im Video zu "Fabuless" spielen Stone Sour ihren neuen Song nun vor einer ganzen Meute der winkenden Plastikmännchen.

Dabei hätten sie mit dem stampfenden Alternative-Metal-Sound auch ihre Fanbase aus Fleisch und Blut überzeugt (wie sich im Laufe des Clips dann auch zeigt): Wie gewohnt präsentieren sich Stone Sour als poppigere, noch amerikanischere Version von Slipknot, wo Sänger Corey Taylor ansonsten seine Lungen entleert. Breitbeiniges Riffing, ahnungsvoll startende Strophen, der obligatorische Brüll-Ausraster im Pre-Chorus und sehnsüchtiger, hymnischer Melodiegesang im Refrain - Stone Sour platzieren sich weiterhin souverän in der Nachbarschaft von Bands wie Disturbed, Godsmack, Seether, Drowning Pool oder eben Slipknot - auch wenn wohl niemand von denen zu Beginn des Textes ein Rolling Stones-Zitat platziert hätte.

Mit "Song #3" haben Stone Sour aber auch einen milderen, aufgeweckten, poppigeren Rocksong mit breitarmigem Refrain veröffentlicht. Unten findet ihr beide neuen Stücke.

"Fabuless" und "Song #3" sind die ersten Vorboten auf das sechste Stone-Sour-Album "Hydrograd", das am 30. Juni bei Roadrunner erscheinen wird. Der Nachfolger zum Doppel-Konzeptalbum "House Of Gold & Bones" mit seinen beiden separaten Teilen war seit Januar in den Sphere Studios in Los Angeles entstanden, die Aufnahmen waren im März abgeschlossen gewesen. Die Band "kidnappte" vorab sogar einen Fan und spielte ihm erste Ausschnitte des Albums vor.

Video: Stone Sour - "Fabuless"

Stream: Stone Sour - "Song #3"

Cover & Tracklist: Stone Sour - "Hydrograd"

01. "YSIF"

02 "Taipei Person/Allah Tea"

03. "Knievel Has Landed"

04. "Hydrograd" 05. "Song #3"

06. "Fabuless"

07. "The Witness Trees"

08. "Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)"

09. "Thanks God Is Over"

10. "St. Marie"

11. "Mercy"

12. "Whiplash Pants"

13. "Friday Knights"

14. "Somebody Stole My Eyes"

15. "When The Fever Broke"