Uncle M feiert Jubiläum mit exklusivem Label-Sampler

Das Punk-Label Uncle M feiert sein fünfjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass veröffentlicht die Münsteraner Institution eine Song-Sammlung, in der sich zahlreiche Raritäten und Überraschungen finden.

Vor einem halben Jahrzehnt wurde Uncle M ins Leben gerufen. Mittlerweile übernimmt das Unternehmen die Promotion und Releases von über 200 Künstlern, darunter so Perlen wie die Posthardcore-Giganten Touché Amoré, die kanadischen Garage-Punker Pup und The Loved Ones-Frontmann Dave Hause.

Nun beglückt das Label seine Fans und sich selbst mit einem digitalen Sampler, der insgesamt 24 Tracks voller Raritäten und unveröffentlichtem Material enthält. Darunter befinden sich zum Beispiel ein Demo-Song der britischen Punkrock-Veteranen Templeton Pek und ein bisher unveröffentlichter Track von Myelin, dem neuen Projekt von Ex-Apologies, I Have None-Frontmann Dan Bond.

Auch Live-Aufnahmen finden sich einige in der Tracklist, darunter Songs von den Münchnern Blackout Problems, den US-Amerikanern Restorations und dem Singer/Songwriter Rocky Votolato. Einige Coversongs, die exklusiv für den Sampler aufgenommen wurden, runden das Paket ab. So haben sich etwa Antillectual den Kid Dynamite-Song "Wrist Rocket" vorgenommen, und The Bennies verwandeln The Clashs "Bankrobber" in ihren zugedröhnten Reggae-Punk.

Sein Jubiläum feiert das Label morgen noch ein zweites Mal. In Uncle Ms Heimatstadt Münster findet ebenfalls im fünften Jahr das Uncle M Fest statt. Bestätigt sind unter anderem die US-amerikanischen Punks The Menzingers, die kanadischen Garage-Rocker The Dirty Nil und die Kölner Kmpfsprt. Die Veranstalter hatten kürzlich erst einige Specials für den Abend verkündet.

Cover & Tracklist: 5 Years Of Uncle M

01. Templeton Pek - "Blacklight" (Demo Version)

02. Smile And Burn - "Good Enough"

03. Flash Forward - "Grand Theft Autumn / Where Is Your Boy"

04. Eskalation - "Bau dir deine Wahrheit"

05. Antillectual - "Wrist Rocket"

06. Minipax - "Bonzo goes to Bitburn"

07. Blackout Problems - "Hold On (Live)"

08. Myelin - "15"

09. The Smith Street Band - "Wipe That Shit-Eating Grin Off Your Punchable Face"

10. Primetime Failure - "Home"

11. Miss Vincent - "The Lovers"

12. Radio Havanna - "Fresst oder sterbt"

13. The Bennies - "Bankrobber"

14. Tequila and the Sunrise Gang - "Oi To The World"

15. Restorations - "Most Likely A Spy" (Live)

16. Hi!Spencer - "Schalt mich ab" (Live)

17. Coppersky - "For Keeps"

18. anorak. - "Peguins"

19. Abramowicz - "Comeback"

20. Muncie Girls - "Five Miles" (Demo)

21. Stumfol - "Better"

22. Matze Rossi - "Oh My My My"

23. Hello Piedpiper - "Drowning Not Waving

24. Rocky Votolato - "Red River" (Live)

Stream: 5 Years Of Uncle M

Live: Uncle M Fest

28.04. Münster - Skaters Palace