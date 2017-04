VISIONS Premiere: Krawehl streamen ihr Debütalbum

Die Frust-Punks Krawehl aus Ostwestfalen veröffentlichen am 5. Mai ihr gleichnamiges Debütalbum. Nach dem stark an frühe Jupiter Jones erinnernden Vorabsong "Bielefeld sehen... und Scherben?" könnt ihr die Platte bei uns nun schon in Gänze hören.

Die erste Single "Bielefeld sehen... und Scherben?" hatte es vergangene Woche schon angedeutet: Krawehl aus Bielefeld und Herford bringen mit ihrem gleichnamigen Debütalbum frischen Wind in die deutsche Punkszene. Musikalisch bewegt sich das Album zwischen frühen Jupiter Jones und Muff Potter, Sänger und Gitarrist Florian Kammerlander erinnert mit seinem heiser-rauen Schreigesang in Songs wie "Kotzen, bitte!" und "Salz & Ekel" an die Aachener Fjørt.

"Krawehl" erscheint am 5. Mai über Lala Schallplatten und Crystalmeth And Heartattack, bei uns hört ihr das Album jetzt schon in voller Länge. Am Tag der Veröffentlichung tritt die Band im Dortmunder Subrosa auf, ein heimisches Release-Konzert steht am folgenden Samstag im AJZ Bielefeld an. Krawehl sind bis Ende Mai auch in vielen anderen deutschen Städten live zu erleben. Die Termine stehen unten, Karten bekommt ihr bei Eventim.

Album-Stream: Krawehl - "Krawehl"

s/t by Krawehl

Live: Krawehl

05.05. Dortmund - Subrosa

06.05. Bielefeld - AJZ Bielefeld

16.05. Oberhausen - Druckluft

19.05. Krefeld - Magnapop

20.05. Trier - Villa Wuller

23.05. Hannover - Kulturpalast Linden

25.05. Kiel - Schaubude

26.05. Hamburg - Astra Stuben

27.05. Tangermünde - Teestube

22.06. Bielefeld - Campus Festival Bielefeld