Deichkind kündigen Sommerkonzerte an

Deichkind haben ihren Tourplan für den anstehenden Sommer verkündet. Die Elektro-Rapper werden sowohl auf Festivals als auch auf eigene Faust ihre eindrucksvolle Show auf die Bühne bringen.

Vom anarchistischen Rap-gone-Electro-Abriss der frühen Tage haben sich Deichkind mittlerweile entfernt: Ihre Konzerte lassen durchchoreografierte Cabaret-Nummern aufeinander folgen, nur dass diese sich auf Gaga-Texte und pumpende Elektro-Beats stützen - und natürlich auf imposante Requisiten, Bühnenaufbauten und Effekte wie ein fahrendes Partyfass, Trampoline oder ein Bürostuhl-Ballett. Sehen könnt ihr den Elektro-Rap-Zirkus in diesem Sommer bei zehn Konzerten in Deutschland und Österreich. Karten für die Headlinershows gibt es bei Eventim.

Zuletzt hatten Deichkind 2015 ihr sechstes Album - und das vierte seit dem Abschied vom reinen Deutschrap - "Niveau Weshalb Warum" veröffentlicht. Auch darauf bewies die Band mit Songs und Videos wie "Like mich am Arsch" oder "Selber machen lassen", wie scheinbar mühelos ihr die Zeitgeist-Kommentare in der Sprache der Jugend von der Hand gehen.

Wie sehr die Hamburger mittlerweile die einheimische Popkultur prägen, zeigt sich auch daran, dass sie mittlerweile selbst Ziel der Mash-up-, Remix- und Zitate-Kultur des Netzes sind.

Video: Deichkind - Trailer Sommershows 2017

Live: Deichkind

27.05. Hannover - NJOY Starshow | ausverkauft

03.06. Frankfurt/Main - World Club Dome

04.06. Wien - Rock In Vienna

16.06. Chemnitz - Kosmonaut Festival

17.06. München - Munich Summer Beats Open Air

28.07. Dresden - Filmnächte am Elbufer

29.07. Berlin - Wuhlheide

05.08. Mönchengladbach - Sparkassenpark

25.08. Hamburg - Trabrennbahn

26.08. Münster - Loudfest