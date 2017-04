Love A zeigen Schlager-Hommage-Video zu "Die Anderen"

Foto: Screenshot facebook.com/makingloveathreatagain/videos/1337695366322956/

In ihrem neuen Video zu "Die Anderen" berauschen Love A sich an der Tristess, die der Look eines provinziellen Schlagersängers nach außen verströmt. Der Hauptdarsteller des Clips ist dabei ein alter Bekannter aus der deutschen Punk-Szene.

Mal als Schatten im Halbdunkel vor einer Fensterwand, mal allein allein unter einer Discokugel, dann wieder unter fahlem Oma-Lampen-Licht: Irgendwo zwischen Eckkneipe, Hobbykeller und Provinz-Disco liegt das gefühlte Einsatzgebiet des Schlagersängers, der sich durch die Zeilen von Love As "Die Anderen" singt. Dabei präsentiert er sich in all der schillernden, leicht bedrückenden Hässlichkeit, die das Sujet ausmacht: nach hinten gegeltes, ausgehendes Haar, Oberlippenbart, 80er-Jahre-Nasenfahrrad, Stehkragen und Muster-Pullover - den Look abgewirtschafteter Alleinunterhalter vom Land hat die Band zusammen mit den Videomachern von Iconographic perfekt getroffen.

Der Hauptdarsteller dürfte Fans deutscher Punkbands ein Begriff sein: Claus Lüer ist Sänger und Gitarrist der Band Knochenfabrik, die für Love A und auch ihre Kollegen Pascow prägend war.

Im Sound von "Die Anderen" spiegelt sich das allerdings nicht: Mit seiner sehnsüchtig perlenden Gitarrenmelodie im Vordergrund und dem trabenden Postpunk dahinter gehört der Song zu den melancholischeren Stücken des neuen Love-A-Albums "Nichts ist neu", das am 12. Mai erscheinen wird. Die Platte hatten Love A kürzlich mit der ersten Single "Nichts ist leicht" angekündigt, zu der es ebenfalls ein Video gegeben hatte.

Im Mai starten Love A mit dem neuen Album im Gepäck zu einer Deutschland-Tour, die sie im Herbst dann fortsetzen. Dazwischen stehen diverse Festivalauftritte an. Karten für die Clubshows gibt es bei Eventim.

Video: Love A - "Die Anderen"

VISIONS empfiehlt:

Love A

11.05. Münster - Gleis 22

12.05. Nürnberg - Desi Stadtteilzentrum e. V.

13.05. Berlin - Festsaal Kreuzberg

24.05. Hamburg - Molotow

25.05. Düsseldorf - Zakk

26.05. Wiesbaden - Schlachthof

27.05. Leipzig - Conne Island

29.09. Hannover - Faust

30.09. Flensburg - Volksbad

01.10. Rostock - PWH

02.10. Bremen - Tower

27.10. Weinheim - Cafe Central

28.10. Koblenz - Circus Maximus

Live: Summer Of Love A: Love A + Egotronic + Gurr + Ludger + Magret

01.07. Trier - Exhaus

Live: Love A

22.04. Neunkirchen - AntAttack Festival

14.07. Dortmund - Youth Brigade Festival

20.-23.07. Cuxhaven/Nordholz - Deichbrand Festival