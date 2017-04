Incubus: Album-Geschichte, Buyer's Guide und History in VISIONS 290

Die kalifornischen Crossover-Sonnenkönige Incubus sind mit ihrem gerade erschienenen Album "8" nach längerer Pause zurück - und wir haben uns sowohl mit der aktuellen Platte als auch dem ganzen Werk der Band in VISIONS 290 ausgiebig befasst.

Nach Kalifornien wird man nicht jeden Tag eingeladen. Aber Incubus tun das gerne. In einem Proberaum-Studio in North Hollywood empfängt die Band, um Journalisten das neue Album "8" vorzuspielen und anschließend darüber zu reden. Sänger Brandon Boyd hat sogar seine französische Bulldogge dabei und überhaupt ist die Stimmung enstpannt und gemütlich. Wie eigentlich immer bei dieser Band.

Fast sechs Jahre ist es her, dass Incubus ein leerstehendes Ladengeschäft eine halbe Autostunde entfernt in Hollywood anmietete, um dort Journalisten und ausgewählten Fans ihr siebtes Album schmackhaft zu machen. "If Not Now, When?" erschien mit dem bis dahin größten Abstand fünf Jahre nach "Light Grenades" und klang, rückblickend betrachtet, so kraftlos wie eine Band, die es nur noch hinter sich bringen wollte.

Mit "8" ändert sich dieser Umstand glücklicherweise zum Teil. Das Album ist wieder kraftvoller, rockiger. In einem Buyer's Guide, der an die große Incubus-Story anschließt, setzen wir uns noch mal mit acht Platten der Band auseinander, zeigen auf, wo ihre Einflüsse und Ideen, ihre Stärken und Schwächen liegen.

"If Not Now, When?" war das letzte Album, das Incubus laut Vertrag ihrem alten Label Epic schuldeten. "Heutzutage macht niemand mehr solche Deals", sagt Brandon Boyd im Interview. "Niemand hält 17 Jahre als Band durch und liefert alle versprochenen Alben ab, das gibt es einfach gar nicht. Es war eine unfassbare Erleichterung, aber gleichzeitig stand auch plötzlich alles andere infrage. Wir haben uns mit unserem Management zerstritten, wir hatten alle persönliche Krisen, und wir haben uns dann auch immer wieder gegenseitig in die Haare bekommen."

Den Weg dieser 17 Jahre zeichnen wir dann noch mal detailliert im History-Teil der Incubus-Story nach - alles zu finden in der ab morgen am Kiosk liegenden 290. Ausgabe von VISIONS.