Vainstream: Praktikumsplatz und Eventmanagment-Weiterbildung zu gewinnen!

Das Vainstream Rockfest aus der ersten Reihe erleben und hinter die Kulissen schauen? Gewinnt einen Praktikumsplatz und eine Weiterbildung im Bereich Eventmanagement!

Ausgeschrieben ist ein sechstägiges Praktikum auf dem Stadtfestival Vainstream in Münster. Dieses wird inklusive der Festivalvorbereitung vom 26. Juni bis 1. Juli dauern. Neben persönlicher Betreuung sorgen die Organisatoren dabei auch für Übernachtung und Verpflegung - und zwar direkt am Festivalgelände und in Form des Crew-Caterings.

So bleibt euch ausreichend Zeit und Energie, um euch mit den täglichen Aufgaben des Eventmanagers vertraut zu machen. Einblicke bekommt ihr dabei in Bereiche wie Festivalproduktion, Sicherheitskonzepte, Management der Artist-Area sowie Presse-und Öffentlichkeitsarbeit. Dabei unterstützt ihr die Booking- und Eventagentur Kingstar, die das Open Air seit der ersten Stunde betreut.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit eine Weiterbilddung im Fach Eventmanagement im Wert von 2.000 Euro an der IST-Hochschule zu gewinnen. Bewerben könnt ihr euch direkt auf der Seite der Hochschule.

Das Vainstream bringt auch 2017 wieder eine zupackende Mischung aus Hardcore-, Punk- und Metalbands in Münster auf die Bühne. Zu den Headlinern gehören etwa die Dropkick Murphys und A Day To Remember.

VISIONS empfiehlt:

Vainstream Rockfest

01.07. Münster - Am Hawerkamp