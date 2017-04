VISIONS empfiehlt: And So I Watch You From Afar kommen auf Tour

Die Instrumental-Postrocker And So I Watch You From Afar touren erneut in Deutschland. Bei zehn Terminen werden die Nordiren das Publikum hierzulande in ihren Bann schlagen.

Kaum eine Band spielt ihren Postrock so punkig und rhythmisch vertrackt wie And So I Watch You From Afar. Ab Ende November ist das Quartett wieder in Deutschland unterwegs, um die Zuschauer mit seinen dynamischen Rhythmuswechseln und schräg-hymnischen Harmoniebögen zu hypnotisieren - die Nordiren gelten zu Recht als formidable Liveband. Karten gibt es bei Eventim.

Ihren Sound hatte die Band 2015 auf ihrem vierten Album "Heirs" perfektioniert: Hochfrequenz-Gitarren und Quietsche-Chor bieten dem Düster-Postrock darin die Stirn, das Ergebnis ist ein agiles, hakenschlagendes Instrumental-Gebräu mit verdächtig guter Laune.

VISIONS empfiehlt:

And So I Watch You From Afar

21.10. Osnabrück - Kleine Freiheit

22.10. Karlsruhe - Stadtmitte

06.11. München - Ampere

08.11. Leipzig - Conne Island

09.11. Berlin - Lido

10.11. Hannover - Bei Chez Heinz

12.11. Köln - Gebäude 9

13.11. Wiesbaden - Schlachthof

14.11. Essen - Zeche Carl

15.11. Hamburg - Knust