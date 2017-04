Portugal. The Man veröffentlichen eigene Cannabis-Mischung

Foto: facebook.com/portugaltheman/photos/a.10150106465269743.272256.15685534742/10155295185709743

Zum gestrigen inoffiziellen Welt-Kiffer-Tag haben Portugal. The Man eine ungewöhnliche Kooperation verkündet: Die Band wird ihre eigene Cannabis-Mischung verkaufen, die nach der aktuellen Single "Feel It Still" benannt ist. Zudem gibt es nähere Informationen zum neuen Album der Band.

So geht Merchandise mit praktischem Nutzen: "Feel It Still" ist nun also nicht mehr nur die aktuelle Single von Portugal. The Man, sondern auch ein Cannabis-Produkt. Die Kooperation mit dem in Portland, Oregon ansässigen Cannabis-Hersteller Hifi Farms mischt die Hybrid-Sorten Gorilla Glue #4 und Girl Scout Cookies und verkauft den Blend als fertig gerollte und verpackte Joints.

In einer Pressemitteilung sagte Bassist Zach Carothers, das Unternehmen sei "einer der besten Produzenten in Oregon und es ist derzeit besonders wichtig, Aufmerksamkeit für vernünftige Drogengesetze zu erzeugen. Außerdem ist es super, Musik zu hören und dabei Gras zu rauchen."

"Feel It Still" ist die erste Single aus dem kommenden Portugal.-The-Man-Album "Woodstock", das am 16. Juni erscheinen wird. Die arbeiten an der ursprünglich "Gloomin’ And Doomin’" betitelten Platte hatten bereits vor drei Jahren zusammen mit Mike D von den Beastie Boys begonnen. Weil die Band aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden war, starteten Portugal. The Man nochmal neu und holten weitere Produzenten wie etwa Danger Mouse dazu, die einzelne Tracks der Platte verantworteten.

Im Mai werden Portugal. The Man zwei Konzerte in Deutschland spielen. Beide Shows sind allerdings bereits ausverkauft.

Facebook-Post: Portugal. The Man verkünden eigene Cannabis-Mischung

Instagram-Post: Portugal. The Man bekommen eigene Cannabis-Mischung

Live: Portugal. The Man

16.05. Berlin - Musik und Frieden | ausverkauft

17.05. Hamburg - Molotow | ausverkauft