Gorillaz kündigen erstes Live-Interview mit Cartoon-Bandmitgliedern an

Die Cartoon-Charaktere der Gorillaz werden am Donnerstag zum ersten Mal in der Bandgeschichte ein Interview geben. Auch auf visions.de könnt ihr das Q&A mit den Figuren Murdoc Niccals und 2D live verfolgen.

Seit 1998 existieren die vier animierten Musiker der Gorillaz, hinter denen Blur-Frontmann Damon Albarn und Künstler Jamie Hewlett stehen. In Vorbereitung auf das neue Album "Humanz", welches am 28. April erscheint, gibt die Band nun das erste Live-Interview ihrer Karriere.

Moderiert von BBC-Radio-1-DJ MistaJam werden sich Sänger und Keyboarder 2-D sowie Bassist Murdoc Niccals live aus London den Fragen der Fans stellen. Thema soll neben dem neuen Album auch die neue Virtual-Reality-App "The Lenz" sein, die die Band morgen zusammen mit Telekom Electronic Beats veröffentlicht und die Fans Zugriff auf exklusive Inhalte rund um die Band ermöglichen soll.

Via Facebook gab sich Niccals wenig bescheiden und kündigte an: "Macht euch bereit für das Online-Event des Jahrhunderts. Eine Live-Audienz mit mir, Murdoc Niccals. [...] Ihr könnt mich und 2D live auf dem Sofa sehen und uns alles fragen, was ihr wollt. Oder ihr könnt mir einfach nur sagen, wie sehr ihr mich liebt."

Der Livestream kann ab 16 Uhr unserer Zeit auch auf visions.de verfolgt werden. Fragen können bereits heute online eingereicht werden.

Zuletzt hatte sich die Cartoon-Band zu den zahlreichen Gastmusikern geäußert, die auf "Humanz" mitwirkten.