Royal Blood zeigen Video zu neuer Single "Lights Out"

Das britische Power-Duo Royal Blood hat den ersten Song aus seinem kommenden zweiten Studioalbum "How Did We Get So Dark?" veröffentlicht. "Lights Out" fällt nicht ganz so düster wie groovig aus.

Im Video zu ihrer neuen Single "Lights Out" performen Royal Blood den Song in einem gut beleuchteten, komplett weiß gestrichenen Raum - ganz im Kontrast zum Titel ihres kommenden zweiten Albums "How Did We Get So Dark?".

Der Clip kommt etwas verstörend daher: Während das Power-Duo gemächlich in einen energisch-groovigen Refrain treibt, steigt langsam Wasser auf - bis Royal Blood ausbrechen und aus einer Wasserlandschaft aus der Decke mehrere Frauen und Männer tauchen, tanzen und sich gegenseitig niederdrücken. Einige von ihnen tauchen zur zweiten Strophe wieder aus dem Boden auf, nur um anschließend an den Wänden entlang zu schwimmen. Nach dem zweiten Refrain steigern sich Royal Blood in einen bluesig-wuchtigen Instrumentalpart, eine der nackten Frauen taucht den Clip mit einem Knopfdruck passend dazu in stimmungsvolle blutrote Bilder.

"Lights Out" fungiert als erster Vorbote auf das zweite Album von Royal Blood, das am 16. Juni bei Warner erscheint. Die neue Platte hatte das Power-Duo gestern schon mit einem kurzen Video angeteasert, in dem möglicherweise unter anderem das Covermotiv zu sehen ist.

Im Sommer treten Royal Blood auf zahlreichen Festivals auf, unter anderem bei den Schwesterfestivals Hurricane und Southside. Clubkonzerte sind bisher nicht angesetzt. Im Mai wird die Band zudem Guns N' Roses in Großbritannien supporten.

Video: Royal Blood - "Lights Out"

Live: Royal Blood

23.-25.06. Scheeßel - Hurricane Festival

23.-25.06. Neuhausen Ob Eck - Southside Festival

28.06. Gdynia - Open'er Festival

30.06. Werchter - Rock Werchter-Festival

11.07. Montreux - Montreux Jazz Festival

12.07. Bern - Gurtenfestival

14.07. Luxemburg - Den Atelier