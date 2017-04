VISIONS Premiere: Clowns streamen neues Album "Lucid Again"

Auf ihrem neuen Album spielen Clowns ihren exzentrisch-zappeligen Hardcore-Punk etwas zahmer als zuvor. Dafür gewinnen die neuen Songs an melodischer und dimensionaler Tiefe. Das Ergebnis könnt ihr bei uns einen Tag vor Release der Platte im Stream hören.

Mit ihrem dritten Album "Lucid Again" setzen Clowns ihre wilde Fahrt in den Himmel ausgelassener Garage-Punk-Hymnen weiter fort. Dabei ziehen sie die Zügel dieses Mal etwas an, um neue Pfade für sich zu entdecken: Die Songs der neuen Platte sind länger und komplexer geworden. Die Band nimmt sich mehr Zeit, ihre ausgeflippt-rohen Exzesse in ein Kleid aus melodischer Struktur zu betten. Diese Entwicklung tut den Australiern gut, wie man etwa an der vorab veröffentlichten Single "Pickle" erkennen kann. Mit seiner atmosphärischen Gitarrenarbeit und dem kratzigen Gesang von Frontmann Stevie Williams schafft es der Song, Tiefe und Eingängigkeit zu erzeugen, ohne dabei die Energie zu verlieren.

Mit dem neuen Material kehren Clowns bald auch wieder auf deutsche Bühnen zurück. Im April und Mai wird die Band im Vorprogramm der Americana-Metaller Bask spielen. Karten für die von VISIONS präsentierten Konzerte könnt ihr bei Eventim erwerben.

Wer sich davor noch von der neuen Platte überzeugen will, hat nun die Gelegenheit dazu. Clowns streamen ihr Album bei uns bereits heute in voller Länge, bevor die Platte ab morgen offiziell erhältlich ist.

Album-Stream: Clowns - "Lucid Again"

VISIONS empfiehlt:

Bask + Clowns

30.04. Köln - Sonic Ballroom

02.05. Wiesbaden - Schlachthof

03.05. Karlsruhe - Alte Hackerei

04.05. Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

06.05. Zürich - Obenuse Festival

16.05. Hamburg - Hafenklang

Live: Clowns

15.07. Idar-Oberstein - Rock im Daal​