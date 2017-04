VISIONS Premiere: Counterfeit veröffentlichen Clip zu "As Yet Untitled"

Die Punkrocker Counterfeit stellen exklusiv bei VISIONS das Video zu ihrem Song "As Yet Untitled" vor.

Erst vergangenen Monat veröffentlichten die Londoner Punkrocker ihr Debütalbum "Together We Are Stronger". Nach der ersten Single-Auskopplung "Close To Your Chest", stellt die Band nun den neuen Song "As Yet Untitled" vor und präsentiert diesen mit einem zugehörigen Performance-Clip.

Wie druckvoll und energetisch sich die Musiker um Frontmann Jamie Campbell Bower an den eigenen Songs abarbeiten, zeigt der Clip in verwackelten Bildern. Die stilisierte Kameraführung vermittelt dabei den Eindruck, als wäre man als Zuschauer mittendrin im Punk-Publikum. Mit sichtbarer Dringlichkeit malträtieren Counterfeit ihre Instrumente und wirbeln ordentlich Lagerhallenstaub auf. In Zeilen wie "We need more money/ We need more time so we can go by" lässt sich Campbell Bower dabei über die Mühlen der Musikindustrie aus, bevor Song und Band gemeinsam in einen treibenden Instrumental-Teil ausbrechen.

Im Sommer werden Counterfeit ihre unbändige Energie und die neuen Songs der Platte unter anderem auf die Bühne des Open Flair Festivals bringen, außerdem steht vorher noch ein letztes Deutschland-Konzert in Köln an.

Video: Counterfeit - "As Yet Untitled"

Live: Counterfeit

13.04. Köln - Bürgerhaus Stollwerck

09.-13.08. Eschwege - Open Flair Festival