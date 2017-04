The Dead Weather veröffentlichen Livealbum

The Dead Weather haben ein Livealbum angekündigt. Das ist allerdings nur über den The Vault genannten Aboservice von Jack Whites Label Third Man erhältlich. Bis Ende April kann man das Paket noch vorbestellen.

"The Dead Weather: Live At The Mayan" heißt das Album und bildet einen Auftritt von The Dead Weather im Mayan Theater in Los Angeles von 2009 ab. In dem Paket, das nur über den Aboservice The Vault von Jack Whites Label Third Man erhältlich ist, stecken neben dem Konzert auf LP auch eine DVD mit Videoaufnahmen der Show. Die Regie hat dabei Vern Moen übernommen.

Zudem gehören zum Paket die Single "Three Dollar Hat", als B-Seite gibt es den Song "Lose The Right". Damit haben The Dead Weather ihr aktuelles Album "Dodge And Burn" auch komplett auf Singles verteilt veröffentlicht. Ein Schuber für alle sechs Singles der Platte gehört ebenfalls zum Paket.

Die Setlist des Konzerts von 2009 umfasst neben eigenen Songs der Band auch einige Coverversionen: "You Just Can Win" von Them, "A Child Of A Few Hours Is Burning To Death" von der West-Coast-Pop-Art-Experimental-Band und "New Pony" von Bob Dylan. Im Soundcloud-Player weiter unten kann man Ausschnitte aus dem Song "Hang You From The Heavens" hören.

Wer das ganze Paket in Händen halten will, hat bis zum 30. April Gelegenheit, die Platte auf der Webseite von Third Man vorzubestellen. Ob und wann das Livealbum im freien Handel erscheint, ist bislang nicht bekannt.

"Dodge And Burn", das aktuelle Album von The Dead Weather, zu denen neben Jack White noch Allison Mosshart (The Kills), Dean Fertita (Queens Of The Stone Age) und Jack Lawrence (The Raconteurs) gehören, war 2015 erschienen.

Stream: The Dead Weather - "Hang You From The Heavens"

Cover & Tracklist: The Dead Weather - "Live At The Mayan"

01. "60 Feet Tall"

02. "Hang You From the Heavens"

03. "You Just Can't Win"

04. "So Far From Your Weapon" 05. "A Child of a Few Hours is Burning to Death"

06. "No Hassle Night"

07. "Will There Be Enough Water?"

08. "I Cut Like a Buffalo"

09. "Treat Me Like Your Mother"

10. "New Pony"