Royal Blood kündigen zweites Album "How Did We Get So Dark?" an

Foto: Screenshot youtube.com/watch?v=X4aUGEYfPWE

Royal Blood haben ihr neues Album "How Did We Get So Dark?" angekündigt. Laut einem Teaservideo erscheint die zweite Platte des britischen Power-Duos im Juni.

Im Video verzieren zwei Künstler eine Hauswand mit einem Gemälde, das in Schwarz-Weiß zwei Frauen zeigt, die an einem Tisch sitzen. Die Gesichter sind nicht zu erkennen, auch sonst verströmt das Bild eher eine düstere Stimmung.

Nach einem Schnitt sieht man Royal Blood vor der Wandmalerei entlanglaufen, die möglicherweise das Cover ihres neuen Albums zeigt. Dann wird der Titel "How Did We Get So Dark?" eingeblendet, unter dem das zweite Album der Briten offenbar am 16. Juni erscheinen soll.

Laut Frontmann Mike Kerr hatte die Band in einem Lagerhaus im kalifornischen Burbank an ihrem Album gearbeitet. "Es war großartig", sagte Kerr. "Wir feierten nachts und schrieben den ganzen Tag über." Rund 50 Songs sollen für "How Did We Get So Dark?" entstanden sein, unter dem Motto "Alles, worauf du nicht stolz bist, landet im Mülleimer". Die neue Platte klinge laut Kerr "deutlich sexier, selbstbewusster" als der Vorgänger.

Mindestens seit 2015 arbeiten Royal Blood bereits an einem Nachfolger zum gefeierten Debüt von 2014. Im vergangenen Jahr war der neue Song "Where Are You Now?" erschienen. Da dieser aber Teil der HBO-Serie "Vinyl" war, ist unklar, ob er auf dem neuen Album erscheinen wird. Schon 2015 hatte die Band live den Song "Hook, Line And Sinker" präsentiert. Zuletzt hatten Royal Blood ihre Fans mit mehreren Teasern bei der Stange gehalten.

Im Sommer wird die Band eine ganze Reihe Festivalshows in Europa spielen, unter anderem beim Zwillingsfestival Hurricane/Southside. Clubkonzerte sind bisher nicht angesetzt. Im Mai wird die Band zudem Guns N' Roses in Großbritannien supporten.

Video: Royal Blood kündigen neues Album mit Teaser an

Live: Royal Blood

23.-25.06. Scheeßel - Hurricane Festival

23.-25.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

24.06.-01.07. Roskilde - Roskilde Festival

28.06. Gdynia - Open'er Festival

30.06. Werchter - Rock Werchter-Festival

11.07. Montreux - Montreux Jazz Festival

12.07. Bern - Gurtenfestival

14.07. Luxemburg - Den Atelier