INVSN um Dennis Lyxzén (Refused) streamen neuen Song "I Dreamt Music"

Am 9. Juni erscheint mit "The Beautiful Stories" das vierte Album der schwedischen Postpunk-Band INVSN. Aus dem gibt es jetzt mit "I Dreamt Music" bereits den dritten Song per Stream zu hören.

Nach zwei schwedischsprachigen Alben wurden die Postpunks INVSN um Refused-Frontmann Dennis Lyxzén mit dem dritten Album "INVSN" international, änderten ihren Namen von Invasionen zu INVSN und sangen fortan auf Englisch.

"The Beautiful Stories", das am 9. Juni über Dine Alone erscheint (und in der schwedischen Heimat der Band bereits seit dem 10. Februar über das kleine Label Woah Dad! zu haben ist), ist die konsequente Fortsetzung des dritten Albums. Nach dem recht harmonischen Sound von Vorbildern wie The Cure und http://www.visions.de/artists/8209/new-order">New Order haben INVSN nun einen perkussiveren, industrielleren Einschlag bevorzugt. Große Teile der Platte wurden am Schlagzeug komponiert, wo vorher drei Gitarren zu hören waren, versteckt sich jetzt nur noch eine im Hintergrund.

Nachdem die fünfköpfige Band von "The Beautiful Stories" bereits die Songs "This Constant War" und "Immer zu" per Stream ins Netz gestellt hatte, gibt es mit "I Dreamt Music" nun das nächste der insgesamt sieben Stücke.

Stream: INVSN - "The Beautiful Stories"