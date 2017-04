Foo Fighters, Björk, Sleater-Kinney und weitere Künstler kündigen Benefiz-Seven-Inches an

Für die gute Sache: Die Foo Fighters, Björk, Sleater-Kinney, Feist, Bon Iver und viele mehr haben neue Seven-Inches angekündigt, um die US-amerikanische Non-Profit-Organisation Planned Parenthood zu unterstützen. Die Kleinformate sollen bislang unveröffentlichte und rare Songs der Künstler enthalten.

Über 30 Bands und Künstler stellen Raritäten für die Seven-Inch-Serie zur Verfügung, darunter die Foo Fighters, Björk, Sleater-Kinney, Feist, Bon Iver, Elliott Smith und St. Vincent. Die britische Elektro-Pop-Band Chvrches etwa wird keinen neuen Song, sondern einen mit Kristen Stewart gedrehten Kurzfilm beisteuern. Eine Liste aller Beteiligten findet ihr unten.

In den kommenden Wochen soll ausgewähltes Material der mitwirkenden Künstler digital veröffentlicht werden, neben Musik auch Comedy- und Spoken-Word-Projekte. Physisch erscheinen die Werke später in einem Vinyl-Boxset. Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an die wohltätige Organisation Planned Parenthood Federation Of America (PPFA), kurz Planned Parenthood, die die in über 650 Kliniken in Amerika medizinische Dienste, vor allem in den Bereichen Sexualmedizin, Gynäkologie und Familienplanung anbietet.

Um das Projekt vorzustellen, haben St. Vincent, John Legend, und der US-amerikanische Komiker und Filmschauspieler Zach Galifianakis ein humorvolles Video gedreht, in dem sie den Minnie-Riperton-Song "Lovin' You" auf einem Klavier covern. Galifianakis spielt darin einen aufdringlichen und fordernden Produzenten.

Video: John Legend, St. Vincent und Zach Galifianakis - "Lovin' You" (Minnie-Riperton-Cover)

Liste: An der Benefiz-Seven-Inch-Serie beteilige Künstler

Aparna Nancherla

Björk

Bon Iver

Bryce Dessner

Chvrches

Common

Dr. Willie Parker

Dream Hampton

Elliott Smith

Estelle

Feist

Foo Fighters

Heather McGhee

Helado Negro

Janeane Garofalo

Jenny Slate

John Legend

Jon Brion

Laurie Anderson

Margaret Atwood

Margaret Cho

Mary J Blige

Mary Lattimore

Matt Berninger

Meg Baird

Mitski

Nico Muhly

Pete Holmes

Sarah Silverman

Sharon Van Etten

Sleater-Kinney

St. Vincent

Tig Notaro

Zach Galifianakis

Künstler mit visuellen Beiträgen

Angela Pilgrim

Azar Kazimir

Domonique Echeverria

Hisham Akira Bharoocha

Jacqui Oakley

James Merry

Mark Fox

Megan Tatem

Molly Schiot

Penelope Gazin

Rashid Johnson

Shepard Fairey

William Villalongo