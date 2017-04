VISIONS Premiere: Bloodlights zeigen Video zu "Lights Out"

Ex-Gluecifer-Gitarrist Captain Poon veröffentlicht Ende Mai ein neues Album seiner Band Bloodlights. "Lights Out" heißt der erste Song aus dem Album "Pulling No Punches". Das Video dazu feiert seine Deutschlandpremiere auf visions.de.

Platz ist in der kleinsten Hütte - auch für eine vierköpfige Band. Das zumindest scheint das Leitmotiv des Videoclips zu "Lights Out" von Bloodlights zu sein. Auf kleinstem Raum performt die Band um Captain Poon (Ex-Gluecifer) den ersten Song aus ihrem neuen Album "Pulling No Punches". Optisch bietet der Clip wenig Überraschendes, die Energie der Band und der eingängige Song, dessen Leadgitarre im Refrain an AC/DCs "Thunderstruck" erinnert, machen das wett.

"Pulling No Punches" erscheint am 26. Mai über das bandeigene Label Konkurs Productions. Es ist das vierte Album der norwegischen Bloodlights, der Vorgänger "Stand Or Die" war bereits 2013 erschienen.

VISIONS Premiere: Bloodlights - "Lights Out"