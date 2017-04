Newsflash (Pearl Jam, Tool, LCD Soundsystem u.a.)

a special plea from LCD Soundsystem tonight... #lcdsoundsystem #brooklynsteel

+++ Die Gorillaz haben Remixes der Songs "Andromeda" und "We Got The Power" veröffentlicht. Ersterer stammt von Bonobo und macht aus dem Song einen entspannten, tanzbaren und melodischen House-Song im Stil von Moderat. Letzterer ist von Claptone und ein deutlich perkussiverer und repititiverer Techno-Beat, der nur wenig mit dem ursprünglichen Song gemein hat. Kürzlich war bereits ein Remix zum Song "Saturn Barz" erschienen, der mit seinem Virtual-Reality-Video einen Rekord auf Youtube aufstellte und das in mehreren internationalen Städten mit verschiedenen Installationen zum Leben erweckt werden soll. Das neue Album der Gorillaz, "Humanz", erscheint am 28. April über Parlophone.

Stream: Gorillaz - "We Got The Power (Claptone-Remix)"

Stream: Gorillaz - "Andromeda (Bonobo-Remix)"

+++ The Obsessed haben ein Musikvideo für den Song "Sacred" veröffentlicht. Es handelt sich dabei um klassischen, rifflastigen Doom-Metal. In dem Video von Jimmy Hubbard sieht man die Metal-Legenden ihren Song in einer Lagerhalle spielen, während zwischendurch immer wieder ein steinzeitlich aussehendes Pärchen zu sehen ist. "Sacred" ist der Titeltrack ihres neuen Albums, das vergangenen Freitag erschienen ist und das erste Album der US-Amerikaner seit über 20 Jahren darstellt.

Video: The Obsessed - "Sacred"

+++ Teenage Bottlerocket haben das neue Album "Stealing The Covers" angekündigt. Dabei handelt es sich nach eigener Aussage der Punk-Band um ein Cover-Album, auf dem sie Songs verschiedener, unbekannter Bands spielen werden, die sie selber gerne hören. Bisher kursierten nur Spekulationen um ein neues Album im Netz, nachdem sie ein Foto aus dem Studio gepostet hatten. "Stealing The Covers" erscheint am 14. Juli über Fat Wreck.

Video: Teenage Bottlerocket kündigen neues Cover-Album an

+++ Die Dead Heavens haben ihr Debütalbum angekündigt. Die Band um Hardcore-Ikone Walter Schreifels hatte bereits seit einigen Jahren sporadisch Singles veröffentlicht, darunter den Track "Feel Low", der Anfang letzten Jahres auf einer Seven-Inch erschienen war. Am 16. Juni kommt mit "Whatever Witch You Are" nun die erste Platte der New Yorker heraus. Zusätzlich veröffentlichte die Band bereits den ersten Song "Basic Cable". Mit fuzzigen, langsamen Stonergitarren fließt dieser durch einen groovigen Rhythmus. Zuletzt war Walter Schreifels vor allem mit seinem Post-Hardcore-Projekt Vanishing Life aktiv gewesen.

Stream: Dead Heavens - "Basic Cable"

Cover & Tracklist: Dead Heavens - "Whatever Witch You Are"

01. "Rainbow Of The Ohm Chart"

02. "Basic Cable"

03. "Away From The Speed"

04. "Bad Luck Child"

05. "The Moon Will Listen (But Not The Sun)"

06. "Adderall Highway"

07. "Gold Tooth"

08. "Silver Sea"

09. "Experience"

+++ Dreamcar haben ein Lyric-Video zu ihrem Song "Born To Lie" veröffentlicht. Mit singenden Gitarren und eingängigen New-Wave-Synthesizern erzeugt die Band einen funkigen, eingängigen Alternative-Track. Der Song ist der zweite Vorbote des nach der Band benannten Debütalbums, das am 21. Mai erscheint. Vor wenigen Tagen hatte die Band um Mitglieder von AFI und No Doubt ihr erstes Musikvideo zu "Kill For Candy" veröffentlicht.

Video: Dreamcar - "Born To Lie"

+++ Battery haben ihren ersten Song seit über 20 Jahren veröffentlicht. "My Last Breath" ist ein kompromisslos nach vorne stürmender Hardcore-Song. Frontmann der Band ist Brian McTernan, der heute vor allem als Produzent von Bands wie Converge oder Thrice bekannt ist. Trotzdem gibt es momentan keine zwingenden Anzeichen für ein neues Album der Gruppe. Die Band hatte kürzlich die Compilation "For The Rejected, By The Rejected" veröffentlicht, die sich aus alten Songs der New Yorker zusammensetzt.

Stream: Battery - "My Last Breath"

My Last Breath by Battery

+++ Obelyskkh sind wieder auf Tour. Nachdem die Band bereits am Freitag in eine einwöchige Europareise gestartet war, spielen sie heute und morgen noch zwei Clubshows in Braunschweig und Jena. Außerdem geben die Doom-Metaller einen weiteren Gig auf dem österreichischen Nihilistic Arts Festival. Die Band präsentiert auf den Shows Songs ihres neuen Albums "The Providence", das am 21. April erscheint. Mit dem unheilvoll wabernden "Northern Lights" gibt es daraus auch schon einen Song zu hören.

Stream: Obelyskkh - "Northern Lights"

Live: Obelyskkh

11.04. Braunschweig - Nexus

12.04. Jena - Kulturbahnhof

20.04. Wilhering - Nihilistic Arts Festival

+++ Mobina Galore haben zwei akustische Songs in den National Post Music Studios aufgenommen. Dabei zeigt ein Video das Duo mit einer reduzierten Version ihres Songs "Vancouver", im anderen ist ein Cover vom The Distillers-Song "Dismantle Me" zu hören. Die Band hatte vergangenen Freitag ihr zweites Album "Feeling Disconnected" veröffentlicht. Ab dieser Woche gehen Mobina Galore außerdem auf große Deutschland-Tour. Karten für die Shows bekommt ihr bei Eventim.

Video: Mobina Galore - "Vancouver"

Video: Mobina Galore - "Dismantle Me"

Live: Mobina Galore

13.04. Hamburg - Rote Flora

15.04. Kiel - Hansa 48

17.04. Hannover - Stumpf

18.04. Bremen - Friese

19.04. Siegen - Vortex

20.04. Oberhausen - Druckluft

21.04. Rostock - Peter-Weiss-Haus

22.04. Berlin - Schokoladen

23.04. Halle - Ludwigstraße 37

25.04. Göttingen - Dots

26.04. Wiesbaden - Kreativfabrik

27.04. Augsburg - Ballonfabrik

28.04. Wiener Neustadt - Triebwerk

29.04. Landshut - Poschinger Villa

02.05. Erlangen - Jugendhaus

03.05. Potsdam - Archiv

04.05. Dresden - Horst

05.05. Leipzig - Rock am Kuhteich

06.05. Hainsfarth - Zone Open Air

07.05. Ulm - Club Action

08.05. Zürich - Hafenkneipe

10.05. Münster - Baracke

19.05. Köln - Privat

+++ Mastodon werden in letzter Zeit oft mit einem gleichnamigen sozialen Netzwerk verwechselt. Eine neu gegründete Twitter-Alternative hat sich ebenfalls nach der urzeitlichen Mammut-Art benannt. Darüber verfasste die Band nun einige unterhaltsame Postings und bedankte sich unter anderem für die ungewollte Promotion ihrer neuen Platte "Emperor Of Sand". Umgekehrt tat die Band dem Unternehmen allerdings keinen Gefallen - der Austausch hatte auf Twitter stattgefunden.

Twitter-Posts: Mastodon haben einen Namensvettern

To be fair, we made Mastodon happen a long time ago, but welcome to the game https://t.co/aXlUSXsxkd. https://t.co/d6VHMS8qxO — Mastodon (@mastodonmusic) 4. April 2017

1) Make album https://t.co/VS5PhdwUjd

2) Release album

3) Tour

4) Make open source alternative to twitter



Pretty basic marketing 101 here. https://t.co/Vf4l6IYupl — Mastodon (@mastodonmusic) 5. April 2017