12-jähriger Sohn von Metallica-Bassist Robert Trujillo geht mit Korn auf Tour

Nein, das ist kein Aprilscherz: Tye Trujillo, der minderjährige Sohn von Metallica-Bassist Robert Trujillo, wird Korn-Bassist Fieldy bei den Südamerika-Auftritten der Nu-Metal-Veteranen ersetzen.

Aus nicht näher definierten Gründen kann Bassist Reginald "Fieldy" Arvizu nicht die fünf anstehenden Südamerika-Tourdaten seiner Band Korn wahrnehmen. Als Ersatz nimmt die Band nun offenbar wirklich Tye Trujillo mit - den Sohn des Metallica-Bassisten Robert Trujillo.

Hoffentlich verderben die Nu-Metal-Großväter den 12-jährigen Teenager nicht. Der sieht mit seinen langen Haaren und mit dem Bass in der Hand aus wie eine Mini-Version seines berühmten Vaters. Wenn Tye nicht gerade mit Korn durch Brasilien, Argentinien, Chile und Peru tourt, dann spielt er in seiner eigenen Garage-Grunge-Band The Helmets.

Fieldy kehrt dann am 6. Mai in den Schoß seiner Band zurück.

