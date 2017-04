Incubus veröffentlichen Video zu "Nimble Bastard"

Foto: Screenshot youtube.com/watch?v=GlA_rQ2JfCA

Ihr neuer Clip zeigt Incubus in allerhöchster Gefahr: Während des eigentlichen Videosdrehs trachtet "Agent Nimble" der Band nach dem Leben.

Der Release des neuen Incubus-Albums ist nur noch elf Tage entfernt. Die ersten vier Songs sind bereits ausgekoppelt, und nun folgt der Clip zur ersten Single "Nimble Bastard".

Dieser offenbart, dass die Band um Brandon Boyd den Dreh des Performance-Videos beinahe mit dem Leben hätte bezahlen müssen. Boyd fällt ein Amboss auf den Kopf, Gitarrist Mike Einziger fängt mysteriöser Weise plötzlich Feuer und Keyboarder Chris Kilmore verheddert sich in einer Bärenfalle. Schuld an all diesen "Unfällen" ist Agent Nimble, die französische Bulldogge des Regie-Assistenten. Mit seinem kampferprobten Team greift der Vierbeiner aus dem Hinterhalt an, mit dem diabolischen Plan, die Band zu zerstören. Zu retten weiß sich diese einzig durch den Einsatz übermenschlicher Cat-Power.

"8" erscheint am 21. April via Island. Zuletzt hatten Incubus den vierten Vorabsong "Undefeated" vorgestellt.

Video: Incubus - "Nimble Bastard"