Queens Of The Stone Age veröffentlichen mysteriösen Teaser

Foto: facebook.com/QOTSA/photos/a.415103857805.211241.15014862805/10155185199017806/?type=3&theater

Queens Of The Stone Age haben ein Artwork veröffentlicht, das vermutlich ihr neues Album anteasert. Spekulationen, worum genau es sich handelt, kreisen um den Begriff "Twentyfive".

Genauer gesagt steht auf dem Artwork, dass die Queens Of The Stone Age gestern Nacht posteten die Wendung "Coming Twentyfive" zusammen mit einem zersplitterten Bandlogo. Manche Fans deuteten das Artwork als Cover des kommenden Albums der Stonerrocker, dass bereits fertig sein soll. Andere vermuteten einen Songtitel, wieder andere spekulierten, dass die Band am 25. April einen Song veröffentlichen oder zumindest das Album ankündigen werde.

Das gepostete Artwork kann man auch im europäischen Webshop der Band kaufen. Zeitgleich kündigten die Queens Of The Stone Age auch Tourdaten für Australien an, die im Juni und Juli stattfinden.

Bereits Anfang des Jahres hatte die Band an einem Nachfolger zu "...Like Clockwork" (2013) gearbeitet. Nach ersten Bildern aus dem Studio hatte es auch Spekulationen um eine erneute Zusammenarbeit mit Dave Grohl gegeben.

Erst vor wenigen Tagen waren Bilder öffentlich geworden, die andeuten, dass Josh Homme sich einer Handoperation unterzogen hat.

Zuletzt hatte Frontmann Josh Homme mit Iggy Pop an dessen Album "Post Pop Depression" (2016) gearbeitet.

