Jack White veröffentlicht neue Single "Battle Cry"

Jack White hat überraschend eine neue Single veröffentlicht. "Battle Cry" gibt es ab sofort im Stream, ob der Song Vorbote eines neuen Albums ist, wurde bislang nicht bestätigt.

Nicht nur die unangekündigte Veröffentlichung von "Battle Cry" ist eine Überraschung, auch der Song selbst ist eine. Ein so hartes Riff hat Jack White - wenn überhaupt - schon lange nicht mehr geschrieben, zudem gibt es in dem Song keinen Gesang, sondern nur vereinzelte Rufe, die an die indigene Bevölkerung der USA erinnern.

White hat den Song über sein eigenes Label Third Man veröffentlicht. Weitere Informationen zum Song gibt es nicht, auch keine darüber, ob der Song möglicherweise der Vorbote eines neuen Albums von White ist. Sein aktuelles Soloalbum "Lazaretto" ist bereits 2014 erschienen, zuletzt hatte er die Compilation "Acoustic Recordings 1998-2016" mit Akustiksongs veröffentlicht.

Stream: Jack White - "Battle Cry"

Cover: Jack White - "Battle Cry"