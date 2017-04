Incubus streamen vierten neuen Song "Undefeated"

Schlag auf Schlag: Keine Woche nach dem ziemlich poppigen "State Of The Art" veröffentlichen Incubus schon den nächsten Song aus ihrem neuen Album "8". "Undefeated" ist ein zurückgelehnter Track mit leicht melancholischem Touch.

Schiefe, an den Postrock angelehnte Gitarren bereiten einen in den ersten Sekunden von "Undefeated" auf dessen Refrains vor: Incubus spielen mit einem melancholischen Vibe und lehnen sich resigniert zurück, während Sänger Brandon Boyd über die leicht gebrochen klingende Instrumentierung seine rauchig-weiche Stimme erhebt: "I'm bend but not broken", singt er mehrfach zu klimpernden Piano-Einsprengseln und dezent klopfenden Drums.

"Undefeated" schließt zumindest mit seiner zurückhaltenden Art an den zuvor veröffentlichten, dritten Song "State Of Art" an, der wesentlich poppiger daher kam als die ersten beiden Vorabsongs "Glitterbomb" und "Nimble Bastard. Letzteren hatten Incubus erst kürzlich zum ersten Mal live gespielt.

"8" erscheint am 21. April bei Island. Incubus hatten in den vergangenen Wochen immer wieder über die neue Platte gesprochen, vor allem über die Kooperation mit Skrillex und die Zusammenarbeit mit Deftones-Frontmann Chino Moreno.

Stream: Incubus - "Undefeated"