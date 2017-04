A Summer's Tale gibt Programm einzelner Spieltage bekannt

Nach einem ersten Trailer steht beim A Summer's Tale Festival nun fest, welche Künstler an den jeweiligen Tagen des Open Airs auftreten. Außerdem bereichern weitere Programmpunkte den Spielplan.

Erst vor wenigen Tagen machte das A Summer's Tale mit einem Trailer darauf aufmerksam, dass das hervorragende musikalische Angebot längst nicht alles ist, was das Festival zu bieten hat. Neben den verschiedensten kulturellen Angeboten legen die Veranstalter einen besonderen Wert auf die Familienfreundlichkeit des Events.

Eröffnen wird das Festival bereits am Mittwoch, den 2. August mit den Pionieren der Hamburger Schule Die Sterne sowie Entertainer Bernd Begemann & Die Befreiung. Die Bekanntgabe eines weiteren musikalischen Acts für den Eröffnungstag soll in Kürze folgen. Direkt im Anschluss wird eine Warm-up-Party auf die Highlights der kommenden drei Tage vorbereiten. Außerdem wird es ein Gastspiel des TV-Comedy-Formats Nightwash geben.

Am Donnerstag werden mit den Pixies und PJ Harvey gleich zwei der Festival-Headliner auf der Bühne stehen. Mitreißende Festivalstimmung am Freitag verbreiten die Indierocker Franz Ferdinand, bevor am Samstag Feist die Heide bespielen wird. Ergänzt werden die Shows durch ein vielfältiges Workshop und Aktivangebot.

Tickets für das A Summer's Tale sind bei Eventim erhältlich. Alle Informationen finden sich auf der offiziellen Seite des Festivals.

Live: A Summer's Tale

02.-05.08. Luhmühlen - Eventpark