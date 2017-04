Anti-Flag feuern Trump in neuem Video zu "You're Fired"

Die US-Politpunks Anti-Flag haben im Januar ihr Livealbum "Live Vol.1" veröffentlicht. Zum darauf enthaltenen Song "You're Fired" gibt es jetzt ein Video mit eindeutiger Botschaft an Donald Trump und seine Entourage.

Anti-Flag sind keine Fans des aktuellen US-Präsidenten Donald Trump. Das machen sie im Video zum Song "You're Fired" von ihrem Livealbum "Live Vol.1" noch einmal deutlich. Neben Aufnahmen einer Performance des Songs zeigt der Clip animierte Bilder, die Trump und die besonders obskuren Teile seines Stabs in animierter Form zeigen. Die 60 Sekunden enden mit einem Knalleffekt. Verantwortlich für die Animationen des Clips und den Schnitt war Chris Fafalios.

Ursprünglich war der Song auf dem Album "The People Or The Gun" von 2009 unter dem Titel "You're Fired (Take This Job, Ah, Fuck It)" erschienen. Den Teil in der Klammer haben Anti-Flag für die Neuauflage aber gestrichen, was ihre Botschaft an Trump umso unmissverständlicher macht.

Anti-Flag sind ab nächster Woche unterwegs in Deutschland und spielen unter anderem auf den Impericon Festivals in Wien, Leipzig, Oberhausen und München. Bei Eventim sind Karten für die Festivals und das Clubkonzert in Graz erhältlich.

Video: Anti-Flag - "You're Fired"

Live: Anti-Flag

15.04. Leipzig - Impericon Festival

20.04. Graz - PPC

21.04. Zürich - X-Tra

22.04. Oberhausen - Turbinenhalle

25.04. Karlsruhe - Substage

29.04. Meerhout - Groezrock Festival

30.04. München - Zenith