Kraftklub stellen neuen Song "Fenster" mit blutigem Video vor

Foto: Screenshot von youtube.com/watch?v=tJB89tfZ1e0

Vor drei Wochen hatten Kraftklub im Rahmen eines Live-Events ihr neues Album "Keine Nacht für Niemand" angekündigt und daraus die fiese Orchester-Ballade "Dein Lied" vorgestellt. Jetzt gibt es Nachschub: Der zweite Vorabsong "Fenster" knüpft musikalisch etwas mehr an die frühen Kraftklub an, fällt aber ruhiger und bedachtsamer aus - im Gegensatz zum dazugehörigen Clip.

"Es ist nicht zu spät, keiner hält dich auf/ Du kannst etwas bewegen, wenn du fest an dich glaubst", heißt es in "Fenster", der neuen gesellschaftskritischen Single von Kraftklub. Inhaltlich knüpft der Song an die beiden "In Schwarz"-Tracks "Wie du" und "Schüsse in die Luft" an: Mit "Fenster" üben die Chemnitzer ironisch und selbstreflektiert Kritik an der Gesellschaft.

Im Video spielt ein offenbar ziemlich wütender und unzufriedener Mann die Hauptrolle, der scheinbar genug von seinem bisherigen Leben hat. Als er aus seinem Wagen steigt und mit einer Schrotflinte bewaffnet durch eine leere Stadt läuft, stößt er nur auf erschossene Leichen, die in Kneipen, Geschäften, Kinos und Bussen herumliegen. Als er eine noch lebende Frau in einem roten Kleid entdeckt und ihr um die Ecke folgt, findet er sie Sekunden später auch nur leblos aus dem Kopf blutend auf dem Fußboden vor. Der Song steigert sich nach drei Minuten in einen anstachelnden Loop - "Spring, spring, spring", fordern Kraftklub immer wieder, bis der Mann im Video sich selbst erschießt. Der Song entlädt sich im letzten Refrain - mit Farin Urlaub als Gastsänger, während der Clip sich in eine Art "Walking Dead"-Party verwandelt und an den Ärzte-Clip zu "Junge" erinnert.

"Fenster" ist der zweite Vorabsong aus Kraftklubs drittem Album "Keine Nacht für Niemand", das am 2. Juni bei Vertigo und Universal erscheint. Mitte März hatten die Chemnitzer im Rahmen eines umfangreichen Livestream-Events bereits die dramatisch-fiese Orchester-Ballade "Dein Lied" vorgestellt.

Im Sommer sind Kraftklub auf einigen Festivals live zu erleben, im Herbst kommt die Band dann auf große Arena-Tour. Einige der Shows sind bereits ausverkauft, Karten für die meisten Konzerte gibt es bei Eventim.

Video: Kraftklub - "Fenster"

VISIONS empfiehlt:

Kraftklub

17.10. Salzburg - Rockhouse | ausverkauft

18.10. Dornbirn - Conrad Sohm | ausverkauft

20.10. Kempten - Big Box

21.10. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

22.10. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

24.10. Münster - Halle Münsterland

26.10. Hannover - Swiss Life Hall

27.10. Bremen - ÖVB Arena

28.10. Dortmund - Westfalenhallen

30.10. Hamburg - Uebel & Gefährlich | ausverkauft

31.10. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

02.11. Berlin - Max-Schmeling-Halle

03.11. Leipzig - Arena Leipzig

04.11. Frankfurt/Main - Festhalle

Live: Kraftklub

02.-04.06. Nürburg - Rock am Ring

02.-04.06. Nürnberg - Rock im Park

02.-05.06. Pouch bei Bitterfeld - Sputnik Spring Break

08.-10.06. Interlaken - Greenfield Festival

04.-06.07. Hradec Králové - Rock For People

07.-08.07. Straubenhardt - Happiness Festival

20.-23.07. Nordholz/Cuxhaven - Deichbrand Festival

15.-17.08. St. Pölten - FM4 Frequency Festival

18.-20.07. Großpösna - Highfield Festival