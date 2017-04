Mutoid Man streamen Song "Melt Your Mind", neues Album erscheint im Juni

Mutoid Man, die Metal-Band um Steven Brodsky von Cave In und Converge-Schlagzeuger Ben Koller, veröffentlichen am 2. Juni ihr zweites Album "War Moans". Schon jetzt gibt es den Song "Melt Your Mind" im Stream.

Ihrer rasend schnellen, abenteuerlichen, fingerfertigen wie unterhaltsamen Art von Metal bleiben Mutoid Man auch auf ihrem zweiten Album "War Moans" treu. Der Nachfolger von "Bleeder" (2015) erscheint am 2. Juni über Sargent House/Cargo.

Zwölf größtenteils zweiminütige Songs werden auf der Platte zu finden sein. Das Cover hat erneut Santos (Torche) entworfen und zu Gast sind Adam McGrath von Cave In, Chelsea Wolfe und Marty Friedman (Ex-Megadeth).

"Melt Your Mind", der erste Song, den es vorab zu hören gibt, eint alles, was Fans an Mutoid Man lieben gelernt haben: Das unfassbare Drumming von Ben Koller (Converge, All Pigs Must Die), die Fingerfertigkeit und das enorme Stimmvolumen von Steven Brodsky (Cave In) und den grollenden Bass von Nick Cageao. Und in knapp über zwei Minuten ist alles gesagt, Hardcore, Metal und Mathrock konsequent verschwurbelt.

Stream: Mutoid Man - "Melt Your Mind"

War Moans by Mutoid Man

Cover & Tracklist: Mutoid Man - "War Moans"

01. "Melt Your Mind"

02. "Bone Chain"

03. "Micro Aggression"

04. "Kiss Of Death"

05. "Date With The Devil"

06. "Headrush"

07. "Irons In The Fire"

08. "War Moans"

09. "Wreck And Survive"

10. "Afterlife"

11. "Open Flame"

12. "Bandages"