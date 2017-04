Wear Your Wounds streamen Debütalbum "WYW" vorab

Wear Your Wounds streamen ihr Debütalbum "WYW". Damit kommen Fans schon vor der Veröffentlichung am 7. April in den Geschmack des gesamten Doom- und Ambient-Metal-Projekts.

Wear Your Wounds hat verglichen mit Jacob Bannons brutalen Brüll-Attacken bei Converge eine fast meditative Qualität. Quer und ruhig entfalten sich die atmosphärischen Metal-Songs zwischen Doom und Ambient, die Bannon über die vergangenen Jahre verteilt mit Kollegen wie Kurt Ballou (Converge), Mike McKenzie, Chris Maggio (Trap Them) oder Sean Martin (Hatebreed) aufnahm. Unten hört ihr "WYW" komplett.

Es ist Bannons Quasi-Debütalbum, in der Vergangenheit waren immer nur einzelne Songs unter dem Projektnamen erschienen. Erst Anfang 2017 gab es mit "Goodbye Old Friend" einen ersten Vorgeschmack auf die Platte, dem der Titeltrack, die B-Seite "Arthritic Heart" sowie der Albumsong "Fog" folgten.

Mit der neuen Platte spielt Bannon auch noch in diesem Monat Konzerte und Festivals in Europa. Eine Show mit Chelsea Wolfe in Berlin ist bereits ausverkauft, für die anderen Clubshows gibt es Karten bei Eventim.

Album-Stream: Wear Your Wounds - "WYW"

(via Noisey)

Live: Wear Your Wounds

21.04. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

22.04. Tilburg - Roadburn Festival

23.04. Karlsruhe - Dudefest

24.04. Zürich - Bogen F*

25.04. Nürnberg - Z-Bau

27.04. Berlin - Berghain* | ausverkauft

28.04. Hannover - Mephisto

29.04. Köln - MTC

* mit Chelsea Wolfe