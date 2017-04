Fleet Foxes teasen neue Songs in Albumtrailer, kommen auf Tour

Foto: Shawn Brackbill

Vor einem Monat hatten die Fleet Foxes ihr neues Album "Crack-Up" mit der ersten Single "Third Of May / Ōdaigahara" angekündigt. In einem Video folgen jetzt kurze Ausschnitte aus mehreren Songs des Albums, zudem hat die Band eine Welttour angekündigt.

Neun Minuten lang ist "Third Of May / Ōdaigahara", das neue Teaservideo beansprucht gerade ein Viertel dieser Zeit und verrät darin nicht viel über die neuen Songs der Fleet Foxes auf "Crack-Up". In voller Länge wird man die jetzt nur angerissenen Songs dann ab dem 16. Juni hören können, die Kürze der Ausschnitte verbietet eine Beurteilung zum jetzigen Zeitpunkt.

Konkreter sind allerdings die Tourpläne der Indiefolker, die sie gemeinsam mit dem Teaser-Video angekündigt haben. Ende Juni kommen sie das erste Mal nach Europa, zum Down The Rabbit Hole Festival in den Niederlanden. Weitere Festivalauftritte folgen, allerdings alle außerhalb Deutschlands. Für Clubkonzerte kommt die Band dann im Herbst wieder, im November starten sie ihre Tour durch die deutschsprachigen Länder in Zürich. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Fleet Foxes - Albumteaser

Live: Fleet Foxes

07.11. Zürich - X-tra

08.11. Wien - Gasometer

12.11. Hamburg - Docks

13.11. Berlin - Columbiahalle

01.12. Köln - Live Music Hall