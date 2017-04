VISIONS empfiehlt: Sauropod kommen auf Tour

Mit ihrem ruppig-poppigen Indierock mischen die Norweger Sauropod nicht nur unsere VISIONS-Party am kommenden Freitag auf, sondern kommen direkt im Anschluss auf Deutschlandtour.

Mit einer einzigartigen Mischung aus rauem Garage-Rock und poppigen Melodien versprüht das Trio aus Oslo auf dem viel gelobten Debüt "Roaring At The Storm" jede Menge Charme. Produziert von Hasse Rosbach, der schon mit Bands wie Turbonegro und Team Me arbeitete, erschien dieses im vergangenen September via Popup.

Live ist die Intensität dieses Sounds beinahe greifbar. Einen wesentlichen Anteil daran hat das Wechselspiel zwischen Bassistin Kamilla Waal Larsen und Gitarrist Jonas Royng, die sich die Gesangsparts teilen. Besonders Waal Larsen tut sich dabei als selbstbewusste und humorvolle Frontfrau hervor und lädt mit ohrwurmverdächtigen Songs wie "You An Me Should Leave Together Tonight" zum Tanzen ein.

Nachdem Sauropod Anfang des Jahres ihr Album bereits mit einigen kleineren Clubshows live vorgestellt hatten, folgen nun weitere Auftritte. Sechs Konzerte schließt die Band an den Late-Night-Gig auf der VISIONS-Party am kommenden Freitag an. Eine Show findet dabei im Rahmen der Record Store Day Warm Up Night statt. Tickets für die einzelnen Konzerte sind bei Eventim erhältlich.

VISIONS empfiehlt:

Sauropod

07.04. Dortmund - FZW

08.04. Offenbach - Hafen 2

09.04. Würzburg - Kellerperle

11.04. Köln - Blue Shell

12.04. Oberhausen - Druckluft

13.04. Hamburg - Knust (Record Store Day Warm Up Night)

18.05. München - Orangehouse