VISIONS empfiehlt: Metal-Festivals Droneburg und Droneberg geben Running-Order bekannt

Liebhaber dröhnender, härterer Rockmusik aufgepasst: Die Schwesterfestivals Droneburg und Droneberg in Hamburg und Berlin haben ihre Running-Order bekannt gegeben. Höhepunkte der beiden Abende am 13. und 14. April werden Whores und Big Business.

Das Line-up ist hierbei fast identisch: Bis auf die Noiserocker Christopher Colossus und die Black-Metal-Bands Woe und Ultha treten bei beiden Festivals die selben Acts auf: Die Letten Tesa mit schwerem Noise-Post-Punk machen den Anfang bei beiden Festivals, gefolgt von der Industial-Doom-Metal-Band Author & Punisher aus Kalifornien. Den Abschluss machen die beiden US-amerikanischen Bands Whores mit Noiserock und Big Business mit schwerem Stoner-Rock.

Die beiden von VISIONS präsentierten Schwesterfestivals zielen mit ihrer Musik auf das namensgebende Dröhnen von Noise-, Stoner- und Post-Rock sowie jeglichen Metal-Spielarten. Zuerst 2010 in Hamburg ausgerichtet, findet das Droneburg dieses Jahr bereits zum siebten Mal statt. Im Jahr 2015 hat es mit dem Droneberg in Berlin ein "kleines Brüderchen" bekommen, wie die Veranstalter es liebevoll bezeichnen.

Das Hamburger Droneburg findet dieses Jahr am 14. April im Goldenen Salon und dem Hafenklang in Hamburg statt, die Bands treten jeweils abwechselnd auf. In Berlin findet die ganze Veranstaltung am 13. April im SO36 statt, hier sogar mit einem Konzert der Mülheimer Grindcore-Institution Japanische Kampfhörspiele am 24. März im Cassiopeia in Friedrichshain als kleinem Pre-Event.

Tickets gibt es sowohl für das Droneburg als auch für das Dronebergs zu kaufen, oder ihr gewinnt ganz einfach bei uns jeweils 1x2 Gästelistenplätze für die Spektakel.

VISIONS empfiehlt:

Droneberg III

13.04. Berlin - SO36

VISIONS empfiehlt:

Droneburg VII

14.04. Hamburg - Hafenklang/Goldener Salon