VISIONS empfiehlt: Touché Amoré kommen auf Tour

Touché Amoré kommen im Juni noch mal für eine Handvoll Konzerte nach Deutschland, um ihr aktuelles Trauer-Album "Stage Four" live vorzustellen - präsentiert von VISIONS.

Inzwischen ist "Stage Four" seit einem guten halben Jahr erhältlich, die umwerfende Trauer und vorsichtige Hoffnung darauf klingen immer noch so intensiv wie zur Veröffentlichung im September 2016. Wie emotional die Fans auf die persönlichen Texte von Bolm über den Krebstod seiner Mutter auf ihren Shows reagieren, hatten Touché Amoré zuletzt mit der Tourdoku "Moments In Passing" gezeigt. Hierzulande war die Band Ende Januar auch schon auf Tour gewesen.

Im Juni kommt die Posthardcore-Band nun nochmal nach Deutschland. Insgesamt werden Touché Amoré fünf Konzerte geben, bei der Show in Dresden am 16. Juni fungieren sie als Support für Against Me!, die im Sommer ebenfalls eine von VISIONS präsentierte Tour spielen werden. Karten für die Headliner-Konzerte von Touché Amoré, bei denen sie von den Grunge-Punks Swain unterrstützt werden, gibt es bei Eventim.

Zuletzt hatte die Band eine Live-Session bei BBC Radio 1 eingespielt.

VISIONS empfiehlt:

Touché Amoré + Swain

08.06. Stuttgart - Club Cann

13.06. Darmstadt - Oettinger Villa

14.06. Nürnberg - Z-Bau

17.06. Essen - Zeche Carl

VISIONS empfiehlt:

Against Me! + Touché Amoré

16.06. Dresden - Konk Klub