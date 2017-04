VISIONS empfiehlt: Against Me! kündigen Tour an

Against Me! kommen im Sommer wieder nach Deutschland. Sechs Termine spielen die Punkrocker um Frontfrau Laura Jane Grace hierzulande - einen davon mit prominentem Support.

Nachdem Against Me! schon im Dezember fünf Konzerte in einigen der größten Städte Deutschlands gespielt hatten, kommen im Juni nun sechs weitere Orte in den Genuss der Gainesville-Punks. Besonderes Glück haben Besucher der Show in Dresden: Mit Touché Amoré haben Against Me! dort einen mehr als ebenbürtigen Support dabei. Karten für die Konzerte gibt es bei Eventim.

Zu hören sein werden dann auch wieder die Songs des aktuellen Albums "Shape Shift With Me", das bereits im September 2016 erschienen war. Daraus hatten Against Me! kürzlich den Song "Haunting, Haunted, Haunts" mit einem Kaleidoskop-Video ausgekoppelt.

Frontfrau Laura Jane Grace hatte Ende des vergangenen Jahres zudem ihre Autobiografie "Tranny" veröffentlicht.

VISIONS empfiehlt:

Against Me!

13.06. Nürnberg - Hirsch

15.06. Wiesbaden - Schlachthof

16.06. Dresden - Konk Klub*

27.06. Stuttgart - Im Wizemann

28.06. Düsseldorf - Zakk

29.06. Bremen - Kulturzentrum Lagerhaus

* mit Touché Amoré

Live: Against Me!

08.-10.06. Interlaken - Greenfield Festival

24.06. Saarwellingen - Rock Camp Festival

24.06.-01.07. Roskilde - Roskilde Festival

01.07. Münster - Vainstream Rockfest