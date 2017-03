VISIONS empfiehlt: Rockaue Festival in Bonn bestätigt Danko Jones als Headliner

Danko Jones ist der zweite Headliner des Ein-Tages-Festivals Rockaue in Bonn - so etwas wie der inoffizielle Nachfolger des Rheinkultur Festivals in der Bundesstadt. Zudem komplettiert die Metalcore-Band To The Rats And Wolves das Line-up. VISIONS präsentiert das Festival.

Rockaue, der Name sagt es bereits, deckt alle Spielarten der Rockmusik ab. Mit dem neuen Headliner Danko Jones nun auch Hardrock mit extra viel Energie. Neben den Kanadiern treten auf den drei Bühnen des Festivals fast 30 Bands auf.

Metalcore gibt es von und mit Callejon, die Blues Pills stehen für erdigen Blues- und Retrorock, Heisskalt für emotionalen Posthardcore und Massendefekt für Deutschpunk. Zudem gibt es mit der Kyle Gass Band auch noch einen nicht ganz bierernsten Beitrag auf der Bühne.

Das Festival in Bonn findet am 8. Juli zum dritten Mal nach 2015 und 2016 statt, Karten sind bereits im Vorverkauf etwa bei Eventim erhältlich. Spektakulär ist der Preis: Tickets kosten lediglich 24,90 Euro zuzüglich Vorverkausfgebühren.

VISIONS empfiehlt:

Rockaue Festival 2017

08.07. Bonn - Rheinaue

Video: Impressionen vom Rockaue Festival 2015