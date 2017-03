VISIONS Premiere: Velvet Two Stripes präsentieren Video zu "Hey Boy"

Foto: Christoph Voy

Drei junge Schweizerinnen auf den Spuren von The Dead Weather und The Kills: Velvet Two Stripes veröffentlichen heute ihre EP "Got Me Good" und stellen daraus per Video den Song "Hey Boy" vor.

Velvet Two Stripes, das sind die Schwestern Sophie (Gesang/Gitarre) und Sara Diggelmann (Gitarre) sowie Bassistin Franca Mock. Ursprünglich kommen die drei Schweizerinnen aus St. Gallen, leben aber mittlerweile in Zürich.

Für ihre EP mit dem Titel "Got Me Good" - im Jahr 2014 ist das Debütalbum erschienen - sind die drei in die Berliner Hansa Studios gezogen, um mit Tim Tautorat (Turbostaat, The Kooks) aufzunehmen. Gemastert hat die fünf Songs Pete Lyman (Black Rebel Motorcycle Club, No Age, Rival Sons) in Los Angeles.

Und nach amerikanischem, fuzzigem Garage Rock mit Blues- und Riot-Grrrl-Anleihen klingt der Sound von Velvet Two Stripes dann auch, irgendwo im stilistischen Umfeld von von starken Frauen dominierten Bands wie The Kills, Yeah Yeah Yeahs oder Deap Vally.

Zum Song "Hey Boy" haben Velvet Two Stripes nun ein stylishes Video gedreht. Der Track eröffnet die EP, die heute über das Berliner Label Snowhite erscheint. In dem Clip sehen wir die drei (Schlagzeuger Carlo Caduff tritt nur live in Erscheinung) schwarz gekleidet vor einer Leinwand, auf der so einiges in Flammen aufgeht. Sängerin Sophie Diggelmann gleicht dabei einer jungen Debbie Harry von Blondie, raspelt aber wesentlich rauer. Das Blues-Lick von ihrer Schwester Sara hat einen gleich am Haken. Und darum soll es in dem Song auch gehen: Jemandem unwiderruflich verfallen zu sein.

Falls es euch genau so passiert, könnt ihr die Band im April live sehen. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Velvet Two Stripes - "Hey Boy"

Live: Velvet Two Stripes

18.04. München - Milla

19.04. Berlin - Maze

20.04. Köln - Sonic Ballroom

21.04. Hamburg - Pooca Bar