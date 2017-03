A Perfect Circle kündigen neue Musik für 2017 an

Foto: Tim Cadiente

Gute Nachrichten für A Perfect Circle-Fans, schlechte Nachrichten für alle Fans von Tool: Die Band von Billy Howerdel und Tool-Frontman Maynard James Keenan hat einen Vertrag mit BMG unterzeichnet und gleichzeitig angekündigt, 2017 neue Musik veröffentlichen zu wollen.

Kaum zu glauben, aber wahr: Seit der Veröffentlichung des aktuellen Albums von A Perfect Circle ist tatsächlich mehr Zeit vergangen, als seit der Veröffentlichung von Tools "10,000 Days" - "Emotive" war 2004 erschienen.

Dass die Band in diesem Jahr aber wieder gemeinsam an neuer Musik arbeitet, hatte Gitarrist und Songwriter Howerdel bereits zum Jahresanfang verraten. Wenig später kündigte die Band eine US-Tour an. Nun, wenige Tage vor Beginn der Tour, haben A Perfect Circle bekanntgegeben, dass sie zukünftig ihre Musik bei BMG veröffentlichen werden und noch in diesem Jahr mit neuer Musik zu rechnen sei.

In einer Pressemitteilung der Plattenfirma wird Howerdel entsprechend euphorisch: "Wir haben gerade einen Plattenvertrag bei BMG unterschrieben! Ich freu mich sehr darauf, schon bald neue Musik mich euch zu teilen. New APC-2017!"

Neben Howerdel und Keenan, der derzeit auch mit Tool an einem neuen Album arbeitet, gehören zum derzeitigen Line-up von A Perfect Circle Smashing Pumpkins-Gitarrist James Iha, Jeff Friedl (Devo) und Matt McJunkins (Eagles Of Death Metal).