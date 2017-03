VISIONS empfiehlt: Arcade Fire als Headliner beim Ahoi! The Full Hit Of Summer Festival

Nach der erfolgreichen Erstausgabe des Ahoi! The Full Hit Of Summer im vergangenen Jahr bietet das Festival an der Donau 2017 einen echten Kracher auf: Arcade Fire werden als Headliner nach Linz reisen.

Die Macher des Ahoi! The Full Hit Of Summer konnten Arcade Fire sogar für deren einzige Festival-Show in Österreich in diesem Jahr gewinnen. Keine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass das kanadische Indierock-Kollektiv längst weltweit vom Geheimtipp zum Stadion-Act gewachsen ist.

Aber auch das restliche Line-up ist handverlesen: Mit Explosions In The Sky ist eine der Postrock-Bands schlechthin dabei, die zusammen mit ihrer Lichtshow die Besucher in einen audiovisuellen Rausch hineinziehen wird. Und mit Get Well Soon ist noch eine dritte Band dabei, deren weitschweifiger Indie-Sound bis ins Detail ausgefeilt ist.

Die Salzburger Spacerocker Steaming Satellites und die Indie-Nerds Grandaddy komplettieren das kleine, aber hochkarätige Programm. Karten gibt es bei Eventim.

Das Ahoi! The Full Hit Of Summer Festival wird von der Traditions-Location Posthof ausgerichtet und findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Gefeiert wird dabei auf einer Grünfläche im Donaupark in unmittelbarer Flussnähe.

