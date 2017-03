VISIONS Party: Sauropod spielen Late-Night-Gig

Wie jeden ersten Freitag im Monat findet am 7. April im Dortmunder FZW wieder die VISIONS Party statt - dieses Mal allerdings mit einem besonderen Bonbon: Um Mitternacht treten dort die norwegischen Newcomer Sauropod auf.

Sauropod sind ein Trio aus Oslo, das auf seinem Debütalbum "Roaring At The Storm" Indiepop und Grunge verbindet. Dabei leisten sich die drei den Luxus, mit Gitarrist Jonas Royng und Bassistin Kamilla Waal Larsen gleich zwei gleichberechtigte Sänger in der Band zu haben.

Im Rahmen der VISIONS Party am 7. April treten Sauropod um Mitternacht im Club des FZW auf. Vor und nach dem Konzert legen dort und im Café des FZW die VISIONS-DJs auf. Einlass zur Party ist wie immer ab 23 Uhr und der Eintrit beträgt trotz Livekonzert nur die auch sonst üblichen sechs Euro. Weitere Infos zur Party gibt es auf visions.de und auch auf Facebook.

Übrigens: Einen Monat später gibt es auf der VISIONS Party erneut einen Late-Night-Gig: Dann sind die britischen Punks Petrol Girls zu Gast. Alles Weitere dazu lest ihr auch auf visions.de.

VISIONS Party:

Sauropod

07.04. Dortmund - FZW