VISIONS Premiere: Heisskalt zeigen Live-Video zu "Angst hab"

Am 31. März veröffentlichen Heisskalt ihr erstes Livealbum. Mit "Angst hab" gibt es jetzt zu einem weiteren Song daraus ein Video, das VISIONS in einer Deutschlandpremiere zeigt.

"Angst hab" ist einer von zwei Songs auf "Live", die Heisskalt bei einem Konzert in Münster aufgenommen haben. Der ästhetische Schwarz-Weiß-Clip fängt die Energie von Song und Band perfekt ein und legt die Vermutung nahe, dass es "Live" nach der Veröffentlichung am 31. März auf CD und Vinyl demnächst auch als DVD geben könnte.

"Angst hab" ist nach "So leicht" bereits der zweite Song aus dem Livealbum der Posthardcore-Band aus Stuttgart, der seine Premiere auf visions.de feiert.

Derzeit sind Heisskalt auf Tour durch Deutschland unterwegs. Nachdem der Tourauftakt gestern in Ulm wegen einer Erkrankung von Sänger und Gitarrist Mathias Bloech abgesagt werden musste und im Juni nachgeholt wird, findet die erste Show heute in Düsseldorf wohl statt. Als Supportbands sind An Early Cascade und Memo an Miller dabei. Karten sind bei Eventim erhältlich.

VISIONS Premiere: Heisskalt - "Angst hab"

VISIONS empfiehlt:

Heisskalt

30.03. Düsseldorf - Zakk

31.03. Wuppertal - U-Club

01.04. Lingen - Alter Schlachthof

04.04. Karlsruhe - NCO

05.04. Konstanz - Kulturladen

06.04. Nürnberg - Hirsch

07.04. Jena - Kassablanca

08.04. Magdeburg - Factory

10.04. Chemnitz - Atomino

11.04. Aschaffenburg - Colos-Saal

12.04. Würzburg - Posthalle

13.04. Trier - Mergener Hof

22.06. Ulm - Roxy

Live: Heisskalt

04.06. Dietenhofen - Biberttal Festival

23.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

23.06. Scheeßel - Hurricane Festival

08.07. Bonn - Rockaue

05.08. Anröchte - Big Day Out Festival

10.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival

11.08. Eschwege - Open Flair Festival

17.08. Übersee - Chiemsee Summer Festival

18.08. Großpösna - Highfield Festival