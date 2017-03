Blink-182 zeigen Lyric-Video zu Bonustrack "Misery"

Blink-182 haben ein Lyric-Video zum neuen Song "Misery" online gestellt. Dabei handelt es sich um einen Bonustrack der in Kürze erscheinenden Deluxe-Edition ihres aktuellen Albums "California".

Von einer Emo-inspirierten Strophe und einem hardrockig angehauchten Pre-Chorus entwickelt sich "Misery" zu einer melancholischen Pop-Punk-Hymne. Dazu fliegen die Lyrics aus Rorschach-artigen Farbfiguren heraus.

Der Song ist einer der zusätzlichen Tracks, die Blink-182 am 19. Mai mit der Deluxe-Edition ihres aktuellem Albums "California" veröffentlichen werden.

Insgesamt enthält die neue Fassung des Albums zwölf zusätzliche Tracks in Form von B-Seiten, Outtakes und Akustikversionen. Die Tracklist war kürzlich bereits geleakt worden, zum Song "Parking Lot" hatte es bereits ein sehr ähnliches Lyric-Video gegeben.

Im Juni spielen Blink-182 einige größere Konzerte in Deutschland, bei denen sie von A Day To Remember und Lower Than Atlantis unterstützt werden. Karten gibt es bei Eventim.

Lyric-Video: Blink-182 - "Misery"

VISIONS empfiehlt:

Blink-182

12.06. Frankfurt/Main - Festhalle*

13.06. Oberhausen - König Pilsener Arena*

16.06. München - Olympiahalle*

29.06. Berlin - Max Schmeling Halle#

* mit A Day To Remember + Lower Than Atlantis

# mit Lower Than Atlantis