System Of A Down und Code Orange kommen auf Tour

System Of A Down arbeiten derzeit fleißig an einem neuen Album - und davon könnte es schon bald etwas zu hören geben: Im Sommer kommt die Band auf große Europatour. Neben einigen Festivalterminen stehen dabei auch einige Hallenshows mit Code Orange im deutschsprachigen Raum auf dem Programm.

Im November hatten System Of A Down bestätigt, dass sie schon seit sechs Monaten an einem neuen Album arbeiteten - einige Songs dürfte die Band also bereits in petto haben. Die Veröffentlichung des Doppelalbums "Mezmerize"/"Hypnotize" liegt schon zwölf Jahre zurück, in den vergangenen Monaten hatten System Of A Down selten von sich hören lassen.

Gar nicht so unwahrscheinlich also, dass ihr neues Album bald erscheinen könnte. Mit etwas Glück werden System Of A Down auch schon bei ihrer anstehenden Europatour im Sommer neues Material präsentieren. Die führt die Band im Juni und Juli zu einigen Festivals in den deutschsprachigen Raum, unter anderem zu den beiden Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park.

Zwischen den Festivalterminen werden System Of A Down auch ein paar Hallenshows spielen - einige davon zusammen mit Code Orange, in Deutschland in Hamburg und Berlin. Alle Termine findet ihr unten, Karten bekommt ihr bei Eventim.

Live: System Of A Down + Code Orange

01.06. Zürich - Hallenstadion

13.06. Berlin - Wuhlheide

14.06. Hamburg - Barclaycard Arena

Live: System Of A Down

02.06. Nürnberg - Rock im Park

04.06. Nürburg - Rock Am Ring

16.06. Nickelsdorf - Nova Rock

02.07. Hannover - TUI Arena