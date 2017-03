Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, deren Musik in Deutschland noch nicht offiziell erschienen ist. Dieses Mal mit Western Daughter, Die Hexe und We Ride.

Western Daughter

Heimatstadt: Boise, Idaho

Genre: Indierock, Emo, Punk

Für Fans von: The Menzingers, Moose Blood, Craig Finn

Western Daughter liefern mit ihrem sehr angenehmen Mix aus Indie, Punk und Emo eine der Überraschungen des bisherigen Jahres. Durchweg positiv und doch immer etwas melancholisch präsentieren sie sich auf ihrem neuen Album "Driftwood Songs", das am 7. April bei uns in Deutschland über Take This To Heart erscheint, aber schon jetzt gestreamt werden kann. Abwechslungsreich, gitarrenlastig und und gut gelaunt versetzen einen die fünf Musiker aus dem Nordwesten der USA in eine heimelige, leicht nostalgische Stimmung: der Soundtrack für den Frühling.



Facebook | Bandcamp

Stream: Western Daughter - "Driftwood Songs"

Die Hexe

Heimatstadt: Toronto, Kanada

Genre: Posthardcore, Doom Metal

Für Fans von: Fjørt, Departures, Thrice

Der Grat zwischen selbstzerstörerischer Brutalität und verbitterter Sanftmut kann manchmal äußerst schmal sein. Die Hexe aus Toronto beherrschen diesen Spagat und vereinen beide Elemente. Der Posthardcore der Band bricht in einer Sekunde in Stürme aggressiver Verzweiflung, um sich in der nächsten Sekunde wieder in sphärisch-hallenden Winden zu verlieren. Die Band paart diesen Wirbelsturm dabei immer wieder mit doomig-ächzenden Gitarrenschlägen, die das emotionale Gewicht der Songs noch einmal erschweren. Daraus ergibt sich ein strömender und pulsierender Sound, der zwischen Zartheit und Bedrängnis zielsicher den richtigen Pfad verfolgt. Herausgekommen sind auf diesem Weg bisher zwei EPs. Diese zeigen eine Band, die mit ihrer Musik ihr Innerstes öffnet, und dabei offen und ehrlich eine bedrückende Atmosphäre erschafft.



Facebook | Bandcamp

Stream: Die Hexe - "Coven"

Coven by Die Hexe

We Ride

Heimatstadt: Vigo, Spanien

Genre: Hardcore

Für Fans von: H2O, Deez Nuts, Comeback Kid

We Ride sind mit ihrer Frontfrau in der männderdominierten Hardcore-Szene immer noch eine Ausnahmeerscheinung. Dabei präsentieren sich die Spanier energiegeladen und voller Spielfreude: Ihre Musik verlässt abgesehen von einigen Metal-Einflüssen selten den Rahmen des Hardcore, We Ride bestechen aber durch treibende Gitarrenriffs und kraftvolle Shouts. Über die Jahre sind sie deshalb ein Name auch über die Grenzen Spaniens hinaus geworden: Am 14. April erscheint ihr drittes Studioalbum "Empowering Life" nachdem sie beim Label Victory unterschrieben haben. Auf dem bereits veröffentlichten Song "What You Are" singt außerdem Deez-Nuts-Frontmann JJ Peters. Zuvor veröffentlichten sie 2010 nach einem selbstaufgenommenen Demo ihr Debüt "Directions", 2012 kam der Nachfolger "On The Edge".



Facebook

Stream: We Ride - What You Are"