The Nationals Matt Berninger tritt mit "Game Of Thrones"-Song auf

Foto: youtube.com/watch?v=--2uif2Mwy4

Überraschungsauftritt in Las Vegas: The National-Sänger Matt Berninger stand für einen Song aus dem "Game Of Thrones"-Soundtrack auf der Bühne.

Mit The National hatte Berninger bereits 2012 eine Studioversion des Stücks "The Rains Of Castamere" für den Soundtrack zur zweiten Staffel der US-Fantasy-Serie beigesteuert - nun gab es die Live-Umsetzung: Bei einem "Game Of Thrones"-Konzert in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas am vergangenen Samstag begleitete der National-Frontmann das Orchester.

Berninger folgte damit System Of A Downs Serj Tankian, der bei der "Game Of Thrones"-Show in Los Angeles zwei Tage zuvor ebenfalls für "The Rains Of Castamere" auf die Bühne kam.

Überhaupt zieht die Serie immer wieder Musiker in ihren Bann, und das quer durch alle Genres: Auch die isländischen Postrocker Sigur Rós waren bereits auf einem der "Game Of Thrones"-Soundtracks zu hören - und konnten wie die Prog-Metal-Alleskönner Mastodon zudem Gastrollen abstauben.

Video: Matt Berninger - "The Rains Of Castamere" (Live in Las Vegas)