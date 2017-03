VISIONS empfiehlt: Wintersleep kommen auf Tour

Rauschende Stimmung in sorgsam arrangierten Indie-Hymnen - Wintersleep kommen wieder auf von VISIONS präsentierte Tour.

Im März 2016 veröffentlichten Wintersleep ihr nunmehr sechstes Album. "The Great Detachement" war vor allem atmosphärisch eine klug inszenierte Platte, die mit ihren hell strahlenden Gitarren und sanften Synthie-Einflüssen endlich wieder ein Erlebnis bot, das sich mit dem Meisterwerk "Welcome To The Night Sky" (2009) messen konnte. Dabei sind die Songs der Kanadier mal in träumerische Sphären verpackt, und mal äußerst rhythmisch und tanzbar - ein Stimmungsmix, der abwechslungsreiche Konzerte mit zahlreichen intensiven Momenten verspricht.

Die Shows von Wintersleep sind auf das Essentiellste reduziert - die Musik. Die akustischen Flüsse der Band sollen durch nichts gestört werden, selbst die Ansagen von Sänger Paul Murphy beschränken sich auf ein Minimum. Wer dieses Erlebnis mit den eigenen Ohren hören will, hat nun im Mai und Juni die Gelegenheit dazu. Neben einem Auftritt beim Orange Blossom Festival wird die Indie-Band auch sechs Clubs in Deutschland beehren.

Wintersleep

27.05. Bremen - Tower

29.05. Hamburg - Molotow

31.05. Leipzig - Naumann's

01.06. Münster - Gleis 22

02.06. Rees-Haldern - Haldern Pop Bar

03.06. Beverungen - Orange Blossom Festival

05.06. Erlangen - E-Werk