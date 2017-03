Wir haben The Picturebooks für VISIONS 289 zuhause besucht

Das Duo aus Gütersloh, das indianischen Kriegstanz und urigen Garage-Blues koppelt, hat am 10. März das Album "Home Is A Heartache" veröffentlicht. Wir waren die ersten, die das vierte Album der Picturebooks hören durften - in ihrem Hauptquartier.

"Home Is A Heartache" mag zwar das vierte Album von The Picturebooks sein - aber es ist das zweite nach ihrer Neufindung. Schließlich war die Band um Sänger und Gitarrist Fynn Grabke und Schlagzeuger Philipp Mirtschink zuvor ein Trio und veröffentlichte so zwei Alben: "List Of People To Kill" (2009) und "Artificial Tears" (2010).

Geschrumpft und ohne Bass(ist) entschlossen sich The Picturebooks, als Duo weiterzumachen, während ein ausgiebiger Amerika-Trip zur Sound-Neufindung beitrug. Aus grungig-krachigem Indie-Garage-Rock wurde ein eigenständiger Mix aus indianischem, perkussivem Kriegstanz und einer satten Portion bluesigem Garage-Rock.

Wir haben The Picturebooks im Spätsommer letzten Jahres in ihrem Hauptquartier besucht, eine Scheune auf einem Bauernhof knapp hinter der Stadtgrenze von Gütersloh. Dort haben die Jungs (und Fynns Vater Claus Grabke, Ex-Pro-Skater und Kopf hinter Eight Dayz, Thumb und Alternative Allstars) ein Studio, das einem Equipment-Museum gleicht, ihren Proberaum und die Werkstatt für ihre Chopper.

Hören durften wir dort "Home Is A Heartache" als erste - und zwar ziemlich laut in dieser herrlichen, sonnigen Idylle. Wie das Album entstanden ist, wie die Band sich neu erfunden hat, was sie will - und was sie vor allem nicht will, all das gibt es in der 289. Ausgabe von VISIONS zu lesen, die ab Mittwoch überall am Kiosk zu erstehen ist.

Die Band ist in diesen Tagen auf Tour als Support für die kanadischen Rocker Monster Truck. Karten gibt es bei Eventim.

Stream: The Picturebooks - "Wardance"

VISIONS empfiehlt:

Monster Truck + The Picturebooks

26.03. Köln - Luxor

29.03. Ludwigsburg - Rockfabrik

01.04. Berlin - White Trash

02.04. Hamburg - Uebel & Gefährlich

03.04. München - Theaterfabrik

05.04. Luzern - Schuur