Ride geben Details zu erstem Album seit 21 Jahren preis, zeigen Video zu "Charm Assault"

Die Shoegaze-Miterfinder Ride veröffentlichen nach 21 Jahren wieder neue Musik. Zum Song "Charm Assault" zeigt die Band jetzt ein Video. Außerdem gibt es nun einen Albumtitel, die Tracklist und das Cover.

Die brischen Psych/Shoegaze/Raverock-Ikonen Ride haben zuletzt zwei neue Songs veröffentlicht - "Charm Assault", zu dem es jetzt unten auch ein Video gibt und "Home Is A Feeling".

Nun hat die Band offenbart, dass ihr neues Album, das erste seit dem vierten Ride-Album "Tarantula" von 1996, "Weather Diaries" heißen soll. Darauf sind elf Stücke zu finden. Erscheinen wird es am 16. Juni über Wichita. Vorbestellen kann man es aber schon jetzt über Rides Webside.

Das Video zu "Charm Assault" ist ein kaleidoskopischer Psych-Trip in rauschenden Farben geworden. Seine Finger dafür im Spiel hatte neben Jean de Oliveira auch Anton Newcombe von The Brian Jonestown Massacre.

Video: Stream - "Charm Assault"

Cover & Tracklist: Ride - "Weather Diaries"

01. "Lannoy Point"

02. "Charm Assault"

03. "All I Want"

04. "Home Is A Feeling"

05. "Weather Diaries"

06. "Rocket Silver Symphony"

07. "Lateral Alice"

08. "Cali"

09. "Integration Tape"

10. "Impermanence"

11. "White Sands"